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Калининград начнет возвращать деньги клипмейкерам

28 января
2023 год

Новости кино >>
28 января 2023

В Калининградской области начнут возвращать деньги создателям видеоклипов. Теперь не только деятели киноиндустрии смогут получить обратно до 40% от затрат на производство, сообщает пресс-служба Кинокомиссии Калининграда. Эта возможность закреплена в постановлении на сайте Правительства Калининградской области.

Калининград начнет возвращать деньги клипмейкерам
фото: Пресс-служба Кинокомиссии Калининграда

Частичная компенсация затрат на кинопроизводство в Калининграде существует с 2017 года. За это время кинопроизводителям было компенсировано 242,9 млн руб. Практика повышения рибейта заложена в коэффициентах, которые работают на пользу развития киноиндустрии внутри региона, а также экономического и туристического потенциала области.

Руководитель кинокомиссии Ольга Акопова отметила, что одна из задач на текущий год — организация бесплатного образовательного курса для усиления кадровых возможностей в производстве видеоконтента.

«Два года подряд совместно с СПбГИ КиТ мы обучали и выпускали в Калининграде специалистов по востребованным специальностям: гафер, второй режиссер, локейшн-менеджер. Кроме того, мы создаем условия для получения выпускниками практических навыков: один из повышающих рибейт коэффициентов связан с прохождением практики нашими кинорезервистами непосредственно во время съемок. Сейчас с партнерами решаем, какая специальность будет выбрана для обучения в 2023 году. Наличие специалистов второго состава в регионе не только работает на внутренний рынок, но и позволяет снять часть затрат с производителей фильмов и клипов»‎, — рассказала Акопова.

Процесс компенсации части затрат сводится к 9 шагам (подробнее — в постановлении). Прежде чем к ним приступить, необходимо убедиться в соблюдении следующих критериев: хронометраж клипа составляет не более 10 минут; получение рибейта осуществляется кинокомпанией, не физлицом; клип должен быть полностью готов; контрагенты — жители, ИП и юрлица только из Калининградской области; срок действия договоров — с начала производства и до конца приёма заявок на рибейт; заявка и все документы к ней должны быть сшиты в один том и переданы в Информационно-расчётный центр Калининградской области.
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