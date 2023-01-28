Калининград начнет возвращать деньги клипмейкерам

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27 января

«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»

Фильм Алексея Сидорова, спродюсированный студией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» также стал лидером не только по числу номинаций, но и наград