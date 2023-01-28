Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

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Теперь не только деятели киноиндустрии смогут получить обратно до 40% от затрат на производство

27 января

«Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира»

Фильм Алексея Сидорова, спродюсированный студией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» также стал лидером не только по числу номинаций, но и наград