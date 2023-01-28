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Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

28 января
2023 год

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28 января 2023
Никаких «Оскаров» для аниме в этом году: несмотря на то, что ранее американская киноакадемия рассматривала «Ину-О», «Плавучий дом» и «Прощай, Донглис!» в качестве потенциальных номинантов, японская анимация не прошла отбор в финальные списки. А вот Берлин оказался гостеприимнее Лос-Анджелеса: в конкурсную программу немецкого кинофестиваля вошла «Судзумэ, закрывающая двери» Макото Синкая. Выпуск аниме-адаптации ««Ниер Автомата» забуксовал на четвертом эпизоде: студия A-1 PicturesТемный дворецкий», «Так сложно любить отаку») обвиняет в задержке ковид, а фанаты в соцсетях развлекаются теориями заговора. На прошедшей неделе сразу несколько манг изволили объявить о грядущем закате: до конца года на полку отправятся «Непобедимая лопата» Рэндзи Фукухары, «Перерождение героя копья» Юсаги Анэко и «Истории монстров» Исина Нисио. И, наконец-то, перейдем к самому приятному: подсчету чужих заработков. Последний хит уже помянутого Макото Синкая добавил к своим сборам пару сотен тысяч долларов, доведя кассу до $97,67 миллионов и перейдя на почетное 24 место среди самых кассовых фильмов Японии (на прошлой неделе «Судзумэ» довольствовалась 25-м). «Первый слэм-данк» пока находится на 65-й строчке рейтинга с $77,9 миллионами в кармане — тоже, знаете ли, не от щита забить. Наконец, «О моем перерождении в слизь: Алые узы» добыл в прокате $11,3 миллиона — весьма неплохо для слайма.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о документалке про «Кулак Полярной звезды» или ромком «Долой безделье!»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать 22 самых интересных аниме на зиму
Студии EMT SquaredПерестану быть героем») и Magic BusКосмические приключения Кобры») представили новый трейлер аниме «Невообразимые приключения перерожденного дворянина». Премьеру ждем в апреле этого года.


В прошлой жизни Кадзуя Синья был обычным подростком. Защищая сестру друга, он погибает и перерождается в фэнтезийном мире в теле мальчика Каина — третьего сына благородного макграфа фон Сильфорда. Юный попаданец получает благословение местных богов и должен с помощью знаний из прошлой жизни улучшить новый мир.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Главного героя озвучит Ёсино Нандзё (Намико Игараси из «Азбуки цветов»),
Силк фон Сантану — Ая Утида (Парона из «Для тебя, Бессмертный»)
Телестию Терра Эсфорт — Манака Ивами (Милли из «Семьи шпиона»)
Рэйну фон Зильфорд — Михару Ханаи (Сиори Ямага из «Отборочного проекта»)
Сильвию — Нацу Ёрита (Мэгу Судзуя из «Влюбленного астероида»)

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Экранизировать исекай-ранобэ авторства Ясу взялся Нориёси НакамураХрани меня, леденец!», «Удар! Гол в будущее»), над сценарием работает Нацуко ТакахасиБлич», «Стальной алхимик»), чардиз — Эри Токугава, музыку пишет МитируДарованный», «Власть книжного червя»). Также мы слышим кусочек эндинга Nanairo no E no Gu de в исполнении группы 7LAND.

Читать «Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одно аниме в жанре исэкай
Мангу Ёны Саваты «Плохая поездка» тоже ждет экранизация, релиз — после дождичка в четверг в 2024 году. Производством сериала занимается недавно созданная студия Voil.


Застенчивая отаку Тидзуко Датэ (ее озвучит Мику Ито — голос Мику Накано из «Пяти невест») фанатеет от местной волшебницы Берри Блоссом. Однако люди начали терять интерес к городской защитнице, поскольку ей противостоит один лишь скучный и слабый злодей Хрома. Чтобы пролить свет на подвиги кумира, робкая старшеклассница готова пуститься во все тяжкие.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Проектом командует Аюму КотакэГуррен-Лаганн», «Идолмастер»), сценарий пишет Синъити ИноцумэНевероятные приключения ДжоДжо», «Скет Данс»), а всю ответственность за персонажей возьмет на себя Тосиэ КавамураАо Аси», «Дом Пяти Листьев»).

Читать Служба и дружба в сериале «Ликорис Рекойл»
Компания Kadokawa и студия TroycaСемерка идолов», «В конечном счёте я стану твоей») представили новое оригинальное аниме «Обгон!», посвященное гонкам Формулы-4 (F4). Дата релиза, приуроченного к десятилетию Troyca, пока неизвестна.


Карьера первоклассного в прошлом фотожурналиста Кои Мадоки пошла на спад. Переживая тяжелый жизненный период и отсутствие вдохновения, он работает обычным фотографом-фрилансером. Чтобы подготовить репортаж о Международной гоночной трассе Фудзи, Мадоки знакомится со школьником Харукой Асахиной — пилотом Формулы-4. Воодушевленный упорством и целеустремленностью талантливого гонщика, фотограф решает поддержать Асахину и помочь в осуществлении его мечты.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Руководит споконом Эй АокиАльдноа.Зеро», «Судьба: Начало»), над скриптом работает Аюми СэкинэИгры богов», «Судьба: Апокриф»), дизайн персонажей возложен на Масако МацумотоСеребряная ложка», «Волшебное лето»). В роли Харуки Асахины — начинающий сэйю Анан Фуруя, а за Кою будет говорить Кацуюки Кониси (Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов», Рюдзиро Котобуки из «Необъятного океана»).

Читать «Семерка идолов» — еще одно аниме от студии TROYCA
В новом промо-ролике предстоящего аниме «Страна золота, страна воды» от студии MadhouseОхотник х Охотник», «Тетрадь смерти») показали новых персонажей и кульминационные моменты. Премьера фильма состоится в японских кинотеатрах 27 января.


Золотое Королевство полно богатств и роскоши, но из-за острой нехватки воды планирует завоевать Водное царство, где природные ресурсы — в изобилии. Обычное население такую политику не поддерживает, но что-либо изменить не в силах. Предыдущий трейлер о двух враждующих государствах и всепримиряющей силе любви можно посмотреть в нашем январском дайджесте.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

В ролях:
Саладин — Хироси Камия (Иттэцу Такэда из «Воллейбола!!»)
Лайлала — Миюки Савасиро (Пудинг Шарлотта из «Ван-Писа»)
Джаухара — Субару Кимура («Исса Мацумото из «Мартовского льва»)
Леопольдина — Кэйко Тода (Осоно из «Ведьминой службы доставки»)
Пирипаппа — Тяфурин (Харбаршдат из «Легенды о героях Галактики»)
Растабан III — Бандзё Гинга (Безумный Пьеро из «Ковбоя Бибопа»)
Одуни — Масаки Тэрасома (Тосики Миямидзу из «Твоего имени»)

Читать «Лагерь на свежем воздухе» — аниме-антистресс о кемпинге и дружбе
Франшиза «Семь смертных грехов» продолжает расширятся. Сериал с подзаголовком «Четыре всадника Апокалипсиса» покажут уже в этом году, спасибо студии Telecom Animation Film Башня Бога», «Не издевайся, Нагаторо»).


16-летний Персиваль вместе с дедом живет на парящем острове Перст Бога. Нападение таинственного рыцаря и смерть дедушки определяет дальнейшую судьбу юноши и открывает шокирующую тайну. Теперь у паренька нет другого выбора, кроме как отправиться в долгий и опасный путь, чтобы найти убийцу.

Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Семь смертных грехов — японская фэнтези-манга, написанная и проиллюстрированная Накабой Судзуки. В 2012 году была опубликована усилиями Weekly Shonen Magazine, и основная история закончилась в 2020-м.
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