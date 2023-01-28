Королевство будет свободным: главные новости аниме за неделю

Никаких «Оскаров» для аниме в этом году: несмотря на то, что ранее американская киноакадемия рассматривала
«Ину-О
», «Плавучий дом
» и «Прощай, Донглис!
» в качестве потенциальных номинантов, японская анимация не прошла отбор в финальные списки. А вот Берлин оказался гостеприимнее Лос-Анджелеса: в конкурсную программу немецкого кинофестиваля вошла «Судзумэ, закрывающая двери
» Макото Синкая
. Выпуск аниме-адаптации ««Ниер Автомата
» забуксовал на четвертом эпизоде: студия A-1 Pictures
(«Темный дворецкий
», «Так сложно любить отаку
») обвиняет в задержке ковид, а фанаты в соцсетях развлекаются теориями заговора. На прошедшей неделе сразу несколько манг изволили объявить о грядущем закате: до конца года на полку отправятся «Непобедимая лопата
» Рэндзи Фукухары
, «Перерождение героя копья
» Юсаги Анэко
и «Истории монстров
» Исина Нисио
. И, наконец-то, перейдем к самому приятному: подсчету чужих заработков. Последний хит уже помянутого Макото Синкая добавил к своим сборам пару сотен тысяч долларов, доведя кассу до $97,67 миллионов и перейдя на почетное 24 место среди самых кассовых фильмов Японии (на прошлой неделе «Судзумэ» довольствовалась 25-м). «Первый слэм-данк
» пока находится на 65-й строчке рейтинга с $77,9 миллионами в кармане — тоже, знаете ли, не от щита забить. Наконец, «О моем перерождении в слизь: Алые узы
» добыл в прокате $11,3 миллиона — весьма неплохо для слайма.
Аниме-индустрия
не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о документалке
про «Кулак Полярной звезды
» или ромком
«Долой безделье!
»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды
, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале
.
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22 самых интересных аниме на зиму
Студии EMT Squared
(«Перестану быть героем
») и Magic Bus
(«Космические приключения Кобры
») представили новый трейлер аниме «Невообразимые приключения перерожденного дворянина
». Премьеру ждем в апреле этого года.
В прошлой жизни Кадзуя Синья был обычным подростком. Защищая сестру друга, он погибает и перерождается в фэнтезийном мире в теле мальчика Каина — третьего сына благородного макграфа фон Сильфорда. Юный попаданец получает благословение местных богов и должен с помощью знаний из прошлой жизни улучшить новый мир.
Главного героя озвучит Ёсино Нандзё
(Намико Игараси из «Азбуки цветов
»),
Силк фон Сантану — Ая Утида
(Парона из «Для тебя, Бессмертный
»)
Телестию Терра Эсфорт — Манака Ивами
(Милли из «Семьи шпиона
»)
Рэйну фон Зильфорд — Михару Ханаи
(Сиори Ямага из «Отборочного проекта
»)
Сильвию — Нацу Ёрита
(Мэгу Судзуя из «Влюбленного астероида
»)
Экранизировать исекай-ранобэ авторства Ясу
взялся Нориёси Накамура
(«Храни меня, леденец!
», «Удар! Гол в будущее
»), над сценарием работает Нацуко Такахаси
(«Блич
», «Стальной алхимик
»), чардиз — Эри Токугава
, музыку пишет Митиру
(«Дарованный
», «Власть книжного червя
»). Также мы слышим кусочек эндинга Nanairo no E no Gu de
в исполнении группы 7LAND
.
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«Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир» — еще одно аниме в жанре исэкай
Мангу Ёны Саваты
«Плохая поездка
» тоже ждет экранизация, релиз —
после дождичка в четверг
в 2024 году. Производством сериала занимается недавно созданная студия Voil
.
Застенчивая отаку Тидзуко Датэ (ее озвучит Мику Ито
— голос Мику Накано из «Пяти невест
») фанатеет от местной волшебницы Берри Блоссом. Однако люди начали терять интерес к городской защитнице, поскольку ей противостоит один лишь скучный и слабый злодей Хрома. Чтобы пролить свет на подвиги кумира, робкая старшеклассница готова пуститься во все тяжкие.
Проектом командует Аюму Котакэ
(«Гуррен-Лаганн
», «Идолмастер
»), сценарий пишет Синъити Иноцумэ
(«Невероятные приключения ДжоДжо
», «Скет Данс
»), а всю ответственность за персонажей возьмет на себя Тосиэ Кавамура
(«Ао Аси
», «Дом Пяти Листьев
»).
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Служба и дружба в сериале «Ликорис Рекойл»
Компания Kadokawa
и студия Troyca
(«Семерка идолов
», «В конечном счёте я стану твоей
») представили новое оригинальное аниме «Обгон!
», посвященное гонкам Формулы-4 (F4). Дата релиза, приуроченного к десятилетию Troyca, пока неизвестна.
Карьера первоклассного в прошлом фотожурналиста Кои Мадоки пошла на спад. Переживая тяжелый жизненный период и отсутствие вдохновения, он работает обычным фотографом-фрилансером. Чтобы подготовить репортаж о Международной гоночной трассе Фудзи, Мадоки знакомится со школьником Харукой Асахиной — пилотом Формулы-4. Воодушевленный упорством и целеустремленностью талантливого гонщика, фотограф решает поддержать Асахину и помочь в осуществлении его мечты.
Руководит споконом Эй Аоки
(«Альдноа.Зеро
», «Судьба: Начало
»), над скриптом работает Аюми Сэкинэ
(«Игры богов
», «Судьба: Апокриф
»), дизайн персонажей возложен на Масако Мацумото
(«Серебряная ложка
», «Волшебное лето
»). В роли Харуки Асахины — начинающий сэйю Анан Фуруя
, а за Кою будет говорить Кацуюки Кониси
(Тэнгэн Удзуй из «Истребителя демонов
», Рюдзиро Котобуки из «Необъятного океана
»).
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«Семерка идолов» — еще одно аниме от студии TROYCA
В новом промо-ролике предстоящего аниме «Страна золота, страна воды
» от студии Madhouse
(«Охотник х Охотник
», «Тетрадь смерти
») показали новых персонажей и кульминационные моменты. Премьера фильма состоится в японских кинотеатрах 27 января.
Золотое Королевство полно богатств и роскоши, но из-за острой нехватки воды планирует завоевать Водное царство, где природные ресурсы — в изобилии. Обычное население такую политику не поддерживает, но что-либо изменить не в силах. Предыдущий трейлер о двух враждующих государствах и всепримиряющей силе любви можно посмотреть в нашем январском дайджесте
.
В ролях:
Саладин — Хироси Камия
(Иттэцу Такэда из «Воллейбола!!
»)
Лайлала — Миюки Савасиро
(Пудинг Шарлотта из «Ван-Писа
»)
Джаухара — Субару Кимура
(«Исса Мацумото из «Мартовского льва
»)
Леопольдина — Кэйко Тода
(Осоно из «Ведьминой службы доставки
»)
Пирипаппа — Тяфурин
(Харбаршдат из «Легенды о героях Галактики
»)
Растабан III — Бандзё Гинга
(Безумный Пьеро из «Ковбоя Бибопа
»)
Одуни — Масаки Тэрасома
(Тосики Миямидзу из «Твоего имени
»)
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«Лагерь на свежем воздухе» — аниме-антистресс о кемпинге и дружбе
Франшиза «Семь смертных грехов»
продолжает расширятся. Сериал с подзаголовком «Четыре всадника Апокалипсиса
» покажут уже в этом году, спасибо студии Telecom Animation Film
(«Башня Бога
», «Не издевайся, Нагаторо
»).
16-летний Персиваль вместе с дедом живет на парящем острове Перст Бога. Нападение таинственного рыцаря и смерть дедушки определяет дальнейшую судьбу юноши и открывает шокирующую тайну. Теперь у паренька нет другого выбора, кроме как отправиться в долгий и опасный путь, чтобы найти убийцу.
Семь смертных грехов — японская фэнтези-манга, написанная и проиллюстрированная Накабой Судзуки
. В 2012 году была опубликована усилиями Weekly Shonen Magazine
, и основная история закончилась в 2020-м.
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