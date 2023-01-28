«Сандэнс-2023» подвел итоги

45-й фестиваль независимого кино «Сандэнс» подвел итоги. Гран-при жюри получил американский фильм «Тысяча и один» дебютантки А.В. Рокуэлл, сообщается на сайте смотра.
фото: festival.sundance.org
Драма «Тысяча и один» рассказывает о бескомпромиссной и свободолюбивой Инес, которая похищает своего шестилетнего сына из приемной семьи, будучи убежденной, что это последнее необходимое зло на пути к искуплению и стабильности.
В международной секции гран-при жюри удостоилась драматическая картина Шарлотты Риган «Задира». Это история 12-летней мечтательницы Джорджи, счастливо живущей в своей лондонской квартире. Но однажды ее идиллию нарушает отец, которого девочка никогда не видела.
Награды за режиссуру были вручены Синг Джей Ли за ленту «Случайно сбежавший водитель» о водителе такси, которого берут в заложники, и постановщице из Литвы Марии Кавтарадзе, работавшей над фильмом «Медленно» об отношениях танцовщицы и сурдопереводчика.
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