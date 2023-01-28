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Экранизация игры The Last of Us получит второй сезон

28 января
2023 год

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28 января 2023
Экранизация игры The Last of Us продлена на второй сезон, хотя зрителям успели показать только две серии. Премьера сериала состоялась на стриминговом сервисе HBO Max 15 января, уточняет Variety.

Экранизация игры The Last of Us получит второй сезон

Образ Джоэла воплотил Педро Паскаль, в качестве Элли предстала Белла Рэмси, Габриэль Луна перевоплотился в Томми Миллера, младшего брата Джоэла, дочерью последнего стала Нико Паркер, а Анна Торв получила роль Тэсс. Мерл Дэндридж, подарившая свой голос предводительнице «Цикад» Марлин в игровой дилогии, сыграла свою героиню и в ее экранизации. Компанию им составили Ник Офферман, Сторм Рейд, Мюррэй Бартлетт, Мелани Лински, Джон Ханна, Джеффри Пирс, Брендан Флетчер, Грэм Грин, а также звезды оригинала Эшли Джонсон и Трой Бэйкер.

За постановку пилотного эпизода отвечал Кантемир Балагов, однако он расстался с командой из-за творческих разногласий еще год назад. Впрочем, некоторые сцены, отснятые им, все же вошли в адаптацию. Помимо Балагова, в режиссерской команде числятся Ясмила Жбанич и Али Аббаси. Шоураннером выступает Крэйг Мазин, одним из продюсеров — Сэм Рэйми, а создатель видеоигры Нил Дракманн помог со сценарием и числится исполнительным продюсером и постановщиком одного из эпизодов. Музыку к адаптации пишет композитор оригинала Густаво Сантаолалла.

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По сюжету приключенческого боевика, вышедшего в 2013-м на консоли PlayStation 3, население Земли истреблено современной чумой, вызванной мутировавшим грибком кордицепс. Спустя 20 лет после катаклизма суровый выживальщик Джоэл и не по годам умный подросток Элли должны работать вместе, дабы пережить путешествие через сильно изменившиеся Соединенные Штаты.
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