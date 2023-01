Лара Крофт обретет собственную вселенную

Читать «Что наша жизнь? Игра!»: 100+ грядущих экранизаций видеоигр

Стриминговый сервис Amazon Prime Video взялся за новую «Лару Крофт». Согласно THR , платформа совместно с компанией Дмитрия М. Джонсона dj2 Entertainment планирует объединить фильм, сериал и видеоигру в единую вселенную в духе творений Marvel.Исполнительница титульной роли пока не найдена. Над грядущим шоу будет работать создательница « Дряни Фиби Уоллер-Бридж , продлившая контракт с Amazon и недавно приступившая к созданию комедии «Место подписи» (Sign Here). В ее планах только разработка сериала. Что касается новой части игровой серии Tomb Raider , то она находится на ранней стадии производства, за которое отвечает студия Crystal Dynamics, вернувшая права на свое детище полгода назад.В мае 2022 года шведская компания Embracer Group приобрела у Square Enix в рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов студии-разработчиков Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с их интеллектуальной собственностью, включающую серии Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. Тем временем киностудия MGM, приобретенная Amazon за 8,5 млрд долларов, не успела решить вопрос с сиквелом фильма « Tomb Raider: Лара Крофт », что привело к лишению прав на экранизацию. Алисия Викандер осталась без роли Лары Крофт, и продолжение, которое собиралась снимать по своему сценарию Миша Грин, теперь не увидит свет.Впрочем, над адаптацией игры работает не только Amazon. В январе 2021-го стало известно, что Netflix и Legendary Television готовят двухсезонный аниме-сериал по недавней трилогии, состоящей из перезапуска 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, вышедшей в 2018-м.Помимо версии с Викандер и грядущих экранизаций, существует популярная кинодилогия нулевых с Анджелиной Джоли в каноничном образе Лары Крофт, собравшая в мировом прокате 432 миллиона долларов.