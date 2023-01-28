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Лара Крофт обретет собственную вселенную

28 января
2023 год

Новости кино >>
28 января 2023
Стриминговый сервис Amazon Prime Video взялся за новую «Лару Крофт». Согласно THR, платформа совместно с компанией Дмитрия М. Джонсона dj2 Entertainment планирует объединить фильм, сериал и видеоигру в единую вселенную в духе творений Marvel.

Лара Крофт обретет собственную вселенную
фото: championat.com

Исполнительница титульной роли пока не найдена. Над грядущим шоу будет работать создательница «Дряни» Фиби Уоллер-Бридж, продлившая контракт с Amazon и недавно приступившая к созданию комедии «Место подписи» (Sign Here). В ее планах только разработка сериала. Что касается новой части игровой серии Tomb Raider, то она находится на ранней стадии производства, за которое отвечает студия Crystal Dynamics, вернувшая права на свое детище полгода назад.

В мае 2022 года шведская компания Embracer Group приобрела у Square Enix в рамках сделки на сумму 300 миллионов долларов студии-разработчиков Crystal Dynamics, Eidos Montreal и Square Enix Montreal вместе с их интеллектуальной собственностью, включающую серии Tomb Raider, Deus Ex, Thief и Legacy of Kain. Тем временем киностудия MGM, приобретенная Amazon за 8,5 млрд долларов, не успела решить вопрос с сиквелом фильма «Tomb Raider: Лара Крофт», что привело к лишению прав на экранизацию. Алисия Викандер осталась без роли Лары Крофт, и продолжение, которое собиралась снимать по своему сценарию Миша Грин, теперь не увидит свет.

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Впрочем, над адаптацией игры работает не только Amazon. В январе 2021-го стало известно, что Netflix и Legendary Television готовят двухсезонный аниме-сериал по недавней трилогии, состоящей из перезапуска 2013 года, Rise of the Tomb Raider и Shadow of the Tomb Raider, вышедшей в 2018-м.

Помимо версии с Викандер и грядущих экранизаций, существует популярная кинодилогия нулевых с Анджелиной Джоли в каноничном образе Лары Крофт, собравшая в мировом прокате 432 миллиона долларов.
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