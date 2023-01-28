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Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта

28 января
2023 год

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28 января 2023

На презентации «Короля и Шута» Рустама Мосафира в рамках фестиваля Bubble Comics Con 2023 было объявлено, что премьера сериала состоится на Кинопоиске 2 марта. Шоу представили актеры Константин Плотников, Ян Ильвес, Васса Бокова, Валерия Зоидова и солист групп «Король и Шут» и «КняZz» Андрей Князев, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Актеры поведали о подготовке к съемкам, реакции фанатов на появление в образах, концертных сценах и «репетициях», которые проводила сериальная рок-группа. Князев вспоминал, как консультировал Влада Коноплёва, подсказывал ему на площадке и обсуждал с ним роль, сидя в баре. Плотников встречался с близкими Михаила Горшенёва, расспрашивал про солиста «Короля и Шута» его маму и брата. Актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов.

В основе сериала история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенёва. Сюжет в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».

Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Константин Плотников исполнил роль Горшка, Влад Коноплёв — Князя, Валерия Зоидова — первую жену лидера группы Анфису, Даниил Вахрушев — бас-гитариста Балу, Илья Ловкий — ударника Поручика, Данила Рассомахин — гитариста Яшу, Ян Ильвес — вокалиста и гитариста Ренегата, Васса Бокова — скрипачку Машу, а жену Горшка Ольгу — Дарья Мельникова. В сериале также сыграли Евгений Ткачук, Александр Адабашьян, Александр Клюквин и Вера Вольт.

По словам Константина Плотникова, «в разговорах с продюсером Дмитрием Нелидовым и режиссером Рустамом Мосафиром мы называем наш сериал панк-сказкой — это особый жанр, который сложился у нас в процессе съемок. Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются в приключение, они идут спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен "Короля и Шута", например, ведьму или лесника с волками. Из этого мира на основе творчества панк-группы и их жизни сложилась наша панк-сказка».

Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Сценаристом сериала выступил Дмитрий Лемешев, а музыку пишет Алексей Горшенёв. Производством сериала занимались Плюс Студия, компании «Лунапарк» и «Лига Фильм», а продюсировали его вместе с Нелидовым и Князевым Ольга Филипук, Александра Ремизова, Александр Сыров, Елена Мельникова, Агата Нигровская и музыкальный продюсер Игорь «Панкер» Гудков, снявший группе три культовых фильма-концерта — «Праздник Скоморох», «Ели мясо мужики» и «На краю».
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Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта фотографии
Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта фотографии
Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта фотографии
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