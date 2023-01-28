Сериал о рок-группе «Король и Шут» стартует 2 марта

Актеры поведали о подготовке к съемкам, реакции фанатов на появление в образах, концертных сценах и «репетициях», которые проводила сериальная рок-группа. Князев вспоминал, как консультировал Влада Коноплёва, подсказывал ему на площадке и обсуждал с ним роль, сидя в баре. Плотников встречался с близкими Михаила Горшенёва, расспрашивал про солиста «Короля и Шута» его маму и брата. Актеры изучали записи концертов группы на YouTube и из личных архивов.
В основе сериала история одной из самых известных отечественных панк-групп и ее фронтмена Михаила Горшенёва. Сюжет в жанре драмы с элементами фэнтези охватит события, начиная со знакомства будущих участников группы в конце восьмидесятых до гибели Горшка в 2013 году, и расскажет о становлении коллектива, его пути к успеху, творчестве, уникальном стиле и непростых взаимоотношениях участников группы. Важной частью сюжета станет фэнтези-линия, в которой оживут сказочные персонажи из треков «Короля и Шута».
По словам Константина Плотникова, «в разговорах с продюсером Дмитрием Нелидовым и режиссером Рустамом Мосафиром мы называем наш сериал панк-сказкой — это особый жанр, который сложился у нас в процессе съемок. Мы не делали традиционное биографическое кино, это не чистая драма, в сериале есть и юмор, и фэнтези, а реальные события переплетены с приключением в мире фантазий. В фэнтези Горшок и Князь отправляются в приключение, они идут спасать принцессу, встречая на своём пути героев песен "Короля и Шута", например, ведьму или лесника с волками. Из этого мира на основе творчества панк-группы и их жизни сложилась наша панк-сказка».
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