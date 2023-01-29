Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра»

«Майор Гром» получит продолжение с подзаголовком «Игра». О работе над фильмом сообщили его создатели и актеры в рамках фестиваля Bubble Comics Con 2023, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.
Сценарий фильма готов, первый съемочный день намечен на март. События «Майора Грома: Игры» будут развиваться спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Зрителей ожидает встреча с новым суперзлодеем по прозвищу Призрак, которого прежде не было в комиксах.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
По словам продюсера и сценариста фильма Артёма Габрелянова, «в продолжении Майор Гром приблизится к образу реального супергероя. Его начнут узнавать на улицах, у него появятся фанаты, журналисты будут толпиться вокруг уже не совсем простого петербургского полицейского, и мы посмотрим, как популярность на него повлияет, какие враги появятся у Грома, и сможет ли он со всем этим справиться. Нашему герою предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в "Чумном докторе" он уже прошел, пришла пора новых испытаний, и появится новый злодей, угрожающий городу».
«Кинопоиск уже давно стал домом франшизы "Майор Гром". Мы показали подписчикам Плюса первый фильм, сделали фандом Игоря Грома частью нашего большого сообщества, слушали вместе с ними подкасты и аудиокниги про супергероя из Питера, а в январе выпустили приквел "Гром: Трудное детство". Теперь огромная вселенная "Грома" прирастает новым фильмом, который не только станет прямым продолжением "Чумного доктора", но и будет отсылать ко всем тем историям, которые Плюс Студия рассказала вместе с Bubble в комиксах, книгах и аудиокнигах. Над фильмом работает команда, которая любит своих героев и созданный ими мир, а мы сделаем все, чтобы аудитория франшизы "Майор Гром" только росла», — говорит Ольга Филипук.
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