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Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра»

29 января
2023 год

Новости кино >>
29 января 2023
«Майор Гром» получит продолжение с подзаголовком «Игра». О работе над фильмом сообщили его создатели и актеры в рамках фестиваля Bubble Comics Con 2023, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск.

Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

Картину анонсировали продюсер и сценарист Артём Габрелянов, режиссер Олег Трофим и руководитель Плюс Студии Михаил Китаев. Тихон Жизневский вернется к роли Игоря Грома, его коллег по полицейскому участку в Петербурге вновь сыграют Алексей Маклаков и Александр Сетейкин, а независимую журналистку Юлию Пчёлкину — Любовь Аксёнова. Создатели также обещают появление новых персонажей из других комиксов Bubble.

Сценарий фильма готов, первый съемочный день намечен на март. События «Майора Грома: Игры» будут развиваться спустя год после финала первой части, а важным аспектом сюжетной линии станет неожиданная популярность Игоря Грома, свалившаяся на него после победы над Чумным Доктором. Зрителей ожидает встреча с новым суперзлодеем по прозвищу Призрак, которого прежде не было в комиксах.

Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

По словам продюсера и сценариста фильма Артёма Габрелянова, «в продолжении Майор Гром приблизится к образу реального супергероя. Его начнут узнавать на улицах, у него появятся фанаты, журналисты будут толпиться вокруг уже не совсем простого петербургского полицейского, и мы посмотрим, как популярность на него повлияет, какие враги появятся у Грома, и сможет ли он со всем этим справиться. Нашему герою предстоит пройти огонь, воду и медные трубы. Огонь в "Чумном докторе" он уже прошел, пришла пора новых испытаний, и появится новый злодей, угрожающий городу».

Сценарий вместе с Габреляновым написали Николай Шишкин и Екатерина Краснер. Олег Трофим, снявший «Чумного доктора» и приквел «Гром: Трудное детство», вернется в режиссерское кресло. Продюсируют ленту Артём Габрелянов, Михаил Китаев и Ольга Филипук, за производство отвечают Плюс Студия и Bubble Studios.

Читать рецензию «Гром. Трудное детство»: Египетская сила в городе, которого нет

«Кинопоиск уже давно стал домом франшизы "Майор Гром". Мы показали подписчикам Плюса первый фильм, сделали фандом Игоря Грома частью нашего большого сообщества, слушали вместе с ними подкасты и аудиокниги про супергероя из Питера, а в январе выпустили приквел "Гром: Трудное детство". Теперь огромная вселенная "Грома" прирастает новым фильмом, который не только станет прямым продолжением "Чумного доктора", но и будет отсылать ко всем тем историям, которые Плюс Студия рассказала вместе с Bubble в комиксах, книгах и аудиокнигах. Над фильмом работает команда, которая любит своих героев и созданный ими мир, а мы сделаем все, чтобы аудитория франшизы "Майор Гром" только росла», — говорит Ольга Филипук.
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Гром. Трудное детствоМайор ГромМайор Гром: ИграМайор Гром: Чумной доктор

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Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
Весной начнутся съемки фильма «Майор Гром: Игра» фотографии
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