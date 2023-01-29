Биографическая лента о Мадонне отменена

Студия Universal Pictures отказалась от биографического фильма о Мадонне
. Согласно Variety
, производство свернуто из-за мирового тура певицы, намеченного на 2023 год.
В образе Мадонны должна была предстать Джулия Гарнер
, а ставить ленту планировала сама певица. Она же написала сценарий в соавторстве с Эрин Крессидой Уилсон
. На ранних стадиях разработки с Мадонной сотрудничала Диабло Коди
, но впоследствии их пути разошлись. Продюсером выступала Эми Паскаль
.
Информация о байопике впервые появилась в 2016 году. Тогда Universal сообщила о намерении
снять картину о Мадонне, вызвав большое недовольство певицы. На следующий год в сети обсуждали новость
о том, что Мадонну в молодости сыграет дочь Майкла Джексона
— Пэрис. Однако проект не был запущен в работу.
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