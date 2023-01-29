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Биографическая лента о Мадонне отменена

29 января
2023 год

Новости кино >>
29 января 2023
Студия Universal Pictures отказалась от биографического фильма о Мадонне. Согласно Variety, производство свернуто из-за мирового тура певицы, намеченного на 2023 год.

Биографическая лента о Мадонне отменена
фото: theplaylist.net

В образе Мадонны должна была предстать Джулия Гарнер, а ставить ленту планировала сама певица. Она же написала сценарий в соавторстве с Эрин Крессидой Уилсон. На ранних стадиях разработки с Мадонной сотрудничала Диабло Коди, но впоследствии их пути разошлись. Продюсером выступала Эми Паскаль.

Информация о байопике впервые появилась в 2016 году. Тогда Universal сообщила о намерении снять картину о Мадонне, вызвав большое недовольство певицы. На следующий год в сети обсуждали новость о том, что Мадонну в молодости сыграет дочь Майкла Джексона — Пэрис. Однако проект не был запущен в работу.
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