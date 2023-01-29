Кристоф Вальц станет стариком-киллером

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Спутник телезрителя «Патруль времени»: Стой! Или бармен будет стрелять В ночь с 26 на 27 января, 03:00, Пятница!

Новости кино Сериалы «Художник» и «Алиби» получили премии «Золотой орел» Актерские награды в сериальных номинациях достались Никите Ефремову, Анне Михалковой, Евгению Стычкину и Юлии Хлыниной

Лайфстайл Депутат Госдумы призвал лишить российского гражданства Семёна Слепакова Султана Хамзаева оскорбил текст новой песни артиста

Новости кино Анна Немченко и Ян Ильвес сыграли в мелодраме «Уходящий год» Завершились съемки нового мини-сериала канала «Dомашний»

Лайфстайл Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню Актёр напомнил депутатам, что на месте Госдумы когда-то находился храм

Новости кино «Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира» Фильм Алексея Сидорова, спродюсированный студией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» также стал лидером не только по числу номинаций, но и наград