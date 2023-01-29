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Кристоф Вальц станет стариком-киллером

29 января
2023 год

Новости кино >>
29 января 2023
Кристоф Вальц получил главную роль в экшен-комедии Саймона Уэста «Старик» («Old Guy»). Сценарий для ленты написал автор вестерна «Последний сын» Грег Джонсон, уточняет Deadline.

Вальц предстанет в образе стареющего наемного убийцы Терри Юбэнкса, который до сих пор считает себя лучшим в своем деле. Он взволнован, когда некая Компания нанимает его, но вскоре выясняется, что ему предстоит обучить новичка поколения Z Уилборга, вундеркинда-убийцы с характером. Дуэт просят устранить лучших членов конкурирующего преступного синдиката и в процессе раскрыть истинный мотив их работодателя: устранение старой гвардии в результате полного поглощения.


По словам Саймона Уэста, «очень редко появляется сценарий, подобный этому. Когда это происходит, вы должны хватать его обеими руками и не отпускать, пока не найдете своего идеального актера. Я много лет хотел поработать с Кристофом Вальцем. Он один из самых разносторонних актеров, работающих сегодня. Не могу дождаться, когда увижу, как он создаст еще одного уникального и культового персонажа».

За производство картины отвечает компания Highland Film Group, а продюсерами выступят Джиб Полхемус, Мартин Бреннан, Халь Садофф и Норман Голайтли. Съемки фильма скоро начнутся в Белфасте.
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