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Николь Кидман возглавит сериал HBO «Идеальная няня»

29 января
2023 год

Новости кино >>
29 января 2023

Николь Кидман сыграет в мини-сериале HBO «Идеальная няня» (The Perfect Nanny), основанном на реальных событиях. Об этом сообщает Deadline.

Николь Кидман возглавит сериал HBO «Идеальная няня»
фото: deadline.com

Зрителей ожидает новая адаптация бестселлера лауреата Гонкуровской премии Лейлы Слимани «Идеальная няня», опубликованной в 2016 году. При написании романа автор вдохновилась убийством двух детей в Нью-Йорке в 2012-м. В эпицентре событий окажется няня Луиза, устроившаяся на работу к семейной паре. Постепенно ее присмотр за двумя маленькими детьми вырождается во что-то зловещее.

Сценаристкой шоу числится Майя Эрскин, она же оставила для себя одну из главных ролей. Первая экранизация «Идеальной няни» вышла во Франции четыре года назад, в ней сыграли Карин Виар и Лейла Бехти.
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