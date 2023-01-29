Николь Кидман возглавит сериал HBO «Идеальная няня»

Николь Кидман
сыграет в мини-сериале HBO «Идеальная няня» (The Perfect Nanny), основанном на реальных событиях. Об этом сообщает Deadline
.
Зрителей ожидает новая адаптация бестселлера лауреата Гонкуровской премии Лейлы Слимани «Идеальная няня», опубликованной в 2016 году. При написании романа автор вдохновилась убийством двух детей в Нью-Йорке в 2012-м. В эпицентре событий окажется няня Луиза, устроившаяся на работу к семейной паре. Постепенно ее присмотр за двумя маленькими детьми вырождается во что-то зловещее.
Сценаристкой шоу числится Майя Эрскин
, она же оставила для себя одну из главных ролей. Первая экранизация «Идеальной няни
» вышла во Франции четыре года назад, в ней сыграли Карин Виар
и Лейла Бехти
.
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