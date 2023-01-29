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Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука

29 января
2023 год

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29 января 2023

На 83-м году жизни не стало создателя образа кота Леопольда, академика, действительного члена Международной педагогической академии, лауреата Государственной премии СССР, кавалера «Ордена Синергия», выдающегося советского художника-постановщика Вячеслава Назарука. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова.

«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук. Лауреат Государственной премии СССР за мультфильмы о Леопольде, после закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории. Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», — цитирует агентство Капкова.

Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука
фото: fotkaew.ru

Вячеслав Михайлович родился 4 марта 1941 года. Учился в детской художественной школе Советского района Москвы, в МГПИ им. Ленина и на курсах художников-постановщиков при Госкомитете по ТВ и РВ СССР. Работал в Главной редакции музыкальных программ ЦТ и студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», преподавал в МГПУ им. Ленина. Участвовал в создании как рисованных, так и кукольных фильмов. Автор учебно-методических и научных трудов «Использование знаний анимации в написании живописно-исторической картины», «Рисунок. Живопись. Композиция. Пленэр» и «Один из методов работы над исторической картиной». Как художник иллюстрировал более 100 книг. О жизни и творчестве Назарука в 2003-м был снят документальный фильм «Возвращение к истокам».

В анимации сотрудничал с Дмитрием Бабиченко, Анатолием Резниковым, Олегом Чуркиным, Кириллом Малянтовичем, Марианной Новогрудской, Борисом Бутаковым и другими известными режиссерами-мультипликаторами. Всего за свою жизнь успел поработать над 21 картиной.
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Дом для леопардаКрошка ЕнотМама для мамонтёнкаПриключения кота ЛеопольдаРаз ковбой, два ковбойЧертёнок с пушистым хвостом

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Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука фотографии
Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука фотографии
Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука фотографии
Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука фотографии
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