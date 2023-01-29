Не стало создателя образа кота Леопольда Вячеслава Назарука

На 83-м году жизни не стало создателя образа кота Леопольда, академика, действительного члена Международной педагогической академии, лауреата Государственной премии СССР, кавалера «Ордена Синергия», выдающегося советского художника-постановщика Вячеслава Назарука
. Об этом сообщает ТАСС
со ссылкой на шеф-редактора «Союзмультфильма» Сергея Капкова
.
«28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и многих других Вячеслав Назарук. Лауреат Государственной премии СССР за мультфильмы о Леопольде, после закрытия анимационной студии на телевидении он получил приглашение в США на студию Диснея, где читал лекции по теории рисунка, живописи и композиции. В последние годы писал картины, посвященные событиям древнерусской истории. Прощание с Вячеславом Назаруком состоится 1 февраля в 14:00 в Храме Царевича Дмитрия при Первой градской больнице», —
цитирует агентство Капкова.
Вячеслав Михайлович
родился 4 марта 1941 года. Учился в детской художественной школе Советского района Москвы, в МГПИ им. Ленина и на курсах художников-постановщиков при Госкомитете по ТВ и РВ СССР. Работал в Главной редакции музыкальных программ ЦТ и студии «Мульттелефильм» ТО «Экран», преподавал в МГПУ им. Ленина. Участвовал в создании как рисованных, так и кукольных фильмов. Автор учебно-методических и научных трудов «Использование знаний анимации в написании живописно-исторической картины», «Рисунок. Живопись. Композиция. Пленэр» и «Один из методов работы над исторической картиной». Как художник иллюстрировал более 100 книг. О жизни и творчестве Назарука в 2003-м был снят документальный фильм «Возвращение к истокам».
В анимации сотрудничал с Дмитрием Бабиченко
, Анатолием Резниковым
, Олегом Чуркиным
, Кириллом Малянтовичем
, Марианной Новогрудской
, Борисом Бутаковым
и другими известными режиссерами-мультипликаторами. Всего за свою жизнь успел поработать над 21 картиной.
обсуждение >>