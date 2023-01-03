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Сериал «1899» отменен после первого сезона

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3 января 2023

Немецкий сериал «1899», показанный на стриминговом сервисе Netflix в ноьябре 2022 года, не получит второй сезон, сообщает Variety.

Сериал «1899» отменен после первого сезона

«С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что "1899" не будет продлен. Нам бы очень хотелось завершить это невероятное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы сделали с "Тьмой". Но иногда все происходит не так, как вы планировали. Это жизнь. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанатов, и хотим от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы были частью этого замечательного приключения», — говорится в заявлении создателей шоу Барана бо Одара и Янтье Фризе.

Новый сериал от авторов «Тьмы» рассказывает про группу европейских мигрантов, покинувшей Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Но когда они сталкиваются с другим кораблем-мигрантом, плывущим по течению в открытом море, их путешествие начинает превращаться в кошмар. Главные роли исполнили Эмили Бичем, Анайрин Барнард, Андреас Питшман, Мацей Мусял и Антон Лессер.
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