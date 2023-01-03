Сериал «1899» отменен после первого сезона

Немецкий сериал «1899
», показанный на стриминговом сервисе Netflix в ноьябре 2022 года, не получит второй сезон, сообщает Variety
.
«С тяжелым сердцем мы должны сообщить вам, что "1899" не будет продлен. Нам бы очень хотелось завершить это невероятное путешествие вторым и третьим сезонами, как мы сделали с "Тьмой". Но иногда все происходит не так, как вы планировали. Это жизнь. Мы знаем, что это разочарует миллионы фанатов, и хотим от всего сердца поблагодарить вас за то, что вы были частью этого замечательного приключения», —
говорится в заявлении создателей шоу Барана бо Одара
и Янтье Фризе
.
Новый сериал от авторов «Тьмы
» рассказывает про группу европейских мигрантов, покинувшей Лондон на пароходе, чтобы начать новую жизнь в Нью-Йорке. Но когда они сталкиваются с другим кораблем-мигрантом, плывущим по течению в открытом море, их путешествие начинает превращаться в кошмар. Главные роли исполнили Эмили Бичем
, Анайрин Барнард
, Андреас Питшман
, Мацей Мусял
и Антон Лессер
.
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