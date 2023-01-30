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«Dомашний» покажет в феврале мелодрамы с Дарьей Щербаковой, Дарьей Фекленко и Еленой Радевич

30 января
2023 год

Новости кино >>
30 января 2023
Мелодрама Дарьи Фекленко «По тонкому льду» с Ириной Шеяновой, Михаилом Гудошниковым и Андреем Горбачёвым в главных ролях 6 февраля в 19:00 откроет на «Dомашнем» премьерную линейку «Сказочные мелодрамы», сообщает пресс-служба телеканала.

«По тонкому льду»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету Вероника ведет размеренную жизнь вместе с мужем и маленьким сыном. Отношения с Кириллом складываются, мягко говоря, не очень. Она вышла за него ради сына, который считает Кирилла своим отцом. Но настоящий отец мальчика погиб несколько лет назад при странных обстоятельствах. Неожиданно в герое телерепортажа из далекого уральского села она узнает своего возлюбленного – Андрея. Мужчина потерял память и совсем не помнит свою прошлую жизнь. Вероника решает в память об их былых чувствах помочь Андрею выяснить, что с ним произошло на самом деле. Шаг за шагом, восстанавливая цепочку событий, Вероника понимает, что «смерть» Андрея была кем-то спланирована.

В мини-сериале также заняты Дарья Фекленко, Николина Калиберда, Дмитрий Давидович, Татьяна Бовкалова и Алексей Ерошевич.

«Случайный брак»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Продолжит марафон премьер 7 февраля в 19:00 мелодрама Евгения Семёнова «Случайный брак». В главных ролях – Александра Соловьёва, Илья Денискин и Максим Иванов.

В эпицентре событий оказывается Настя, согласившаяся выйти замуж за малознакомого столичного бизнесмена. Наутро «карета превращается в тыкву» и жених испаряется. Она пытается исправить ошибку, а со временем понимает, что влюбилась. Тем временем ее преследует настойчивый Тимофей и просит Настю выйти за него.

«Когда ты мама»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

8 февраля в 19:00 зрительницам покажут мелодраму Натальи Углицких «Когда ты мама» с Дарьей Щербаковой и Олегом Назаровым.

Главная героиня мелодрамы Марина была готова на все, чтобы угодить своему мужу и свекрови, но в итоге Евгений уходит к другой из-за того, что Марина не могла родить ему ребенка. Помогая маленькой потерявшейся девочке, Марина попадает в дом к ее отцу-одиночке и находит отдушину, посвящая себя девочке и вдохновляя Дмитрия найти в себе силы жить дальше.

«Тонкая линия жизни»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

9 февраля в 19:00 состоится премьера остросюжетной мелодрамы Филиппа Коршунова «Тонкая линия жизни», в которой главные роли исполнили Елена Радевич и Андрей Горбачёв.

По сюжету однажды по вине Веры пациент впал в кому. Женщина не смогла признаться во врачебной ошибке, но взяла на себя все лечение пострадавшего. Чтобы навестить Василия, в город приезжает его сын, а Вера влюбляется в него с первого взгляда. Вскоре она узнает неожиданную правду: пациент в коме – отец Веры, который ушел из семьи много лет назад, а Максим – ее брат.

«Судьба на лестничной клетке»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

Завершит неделю премьер 10 февраля в 19:00 мелодрама Дмитрия Фёдорова «Судьба на лестничной клетке». В главных ролях – Евгения Шипова и Владимир Курцеба.

Это история медсестры Сони Беловой, которая с двумя детьми переезжает в квартиру, где буквально сразу начинаются ссоры с соседкой Настей. В какой-то момент в их конфликт вмешивается Кирилл, муж Насти. Он знакомится с Соней и понимает, что она очень хороший, добрый и порядочный человек. Их общение постепенно перерастает в нечто большее.
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