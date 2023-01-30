Завершились съемки ковидной драмы Романа Каримова «Дыхание»

В Москве завершились съемки драмы Романа Каримова «Дыхание». За производство картины, получившей поддержку Министерства культуры РФ, выступают студия Yellow, Black and White и онлайн-кинотеатр Start, уточняет пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип», выступающей дистрибьютором фильма.
Для Каримова «это кино о том, как люди не сдались — верили в лучшее и понимали, что взаимопомощь приведет к спасению. В кадре мы много работали с понятиями «воздух» и «дыхание». Мне хотелось передать атмосферу вакуума, в который попадают герои фильма, практически отрезанные от мира в пространстве больницы. Сами съемки проходили в заброшенном санатории, которому мы добавили интересных эстетических элементов. Самые сложные сцены были связаны именно с медицинской тематикой. Нам было важно сохранить аутентичность и реализм в кадре, поэтому мы работали с профессиональными консультантами. Иногда это означало полностью перестроить кадр или сцену, поэтому случались простои, но оно того точно стоило».».
«Дыхание» расскажет зрителям историю, случившуюся в начале пандемии, когда все только начинали осознавать возможные последствия событий. Главные герои истории — это медработники. Люди, которые ежедневно подвергают риску свою жизнь ради спасения других. Врачи сражались и продолжают сражаться с эпидемией от смены к смене, заботясь о больных и оказывая им всевозможную поддержку.
Съемочная группа приложила много усилий для отражения реалий жизни врачей и ежедневных будней больниц. В этом им помогали медработники РНИМУ им. Н.И. Пирогова и специалисты временного госпиталя на ВДНХ. Основной блок в больнице был снят в недействующем санатории в Московской области. В массовке задействовали около 100 человек. Для достоверного воссоздания декораций больницы были заказаны аппараты ИВЛ и специальная медицинская экипировка. Сцены операции были сняты в учебном центре РНИМУ им. Н.И. Пирогова, для этого эпизода при помощи пластического грима был создан специальный живот со свиными внутренностями. Большую помощь в съемках картины оказал председатель молодежного совета департамента здравоохранения Павел Королев.
«В любой трагедии есть место личным историям. "Дыхание" — это фильм о тяжелой главе нашей жизни, в котором трогательные, жизнеутверждающие сюжеты разворачиваются на фоне реалий тех дней. Мы стремились совместить личное и профессиональное, показать не только рабочую изнанку больниц, но и человеческие переживания, которые испытал каждый из нас во время пандемии», — говорит продюсер Алексей Троцюк.
Картина покажет подвиг врачей, их самоотверженность, самоотдачу и борьбу за здоровье населения, вопреки быстрому распространению вируса и недостаточному количеству информации о нем, а также реалии работы в больницах в период пандемии.
По словам Антона Батырева, «это кино, в первую очередь, о подвиге врачей, но не только. Это и о человеческих качествах, как они важны. Возможно, именно поэтому атмосфера на площадке была невероятно дружелюбной. Под руководством режиссера, продюсера и оператора-постановщика какие-то вещи придумывали совместно. Много импровизировали с прекрасной Ирой Горбачёвой — она невероятно живая и позитивная. На площадке постоянно были консультанты, которые рассказывали, как это было на самом деле. Получилось очень душевно и живо».
«Я впервые сыграла хирурга, и для меня это было не просто необычным, а принципиально новым опытом. Мы отрабатывали необходимые навыки до съемок в учебном центре при университете имени Пирогова, проводили на манекенах все манипуляции. В первый раз я работала с живой кровью, отлично подтянула знания в анатомии. Хочу выразить огромное уважение и восхищение врачам, которые на 2 пандемийных года стали настоящими героями нашего времени. Мы снимались в костюмах с масками, в очках и перчатках, и нам было очень тяжело на 10-часовых сменах, но невозможно представить, что испытывали врачи, которые в реальном времени проводили операции и спасали жизни людей. Я думаю, эта картина покажет то, что происходит с людьми, когда они внезапно остаются один на один с неизвестной болезнью в тех обстоятельствах, в которых их застала жизнь», — рассказала Ирина Горбачёва.
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