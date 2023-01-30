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Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие»

30 января
2023 год

Новости кино >>
30 января 2023
В сети появился трейлер голливудского дебюта Егора Баранова «Воскресшие», который выйдет в российский прокат 23 марта. Согласно пресс-службе компании «Экспонента Фильм», премьера ролика состоялась на фестивале Bubble Comic Con.



«Когда я впервые придумал идею для фильма, то первое, что было в моей голове, это как мир мог бы измениться, если бы воскрешение стало возможным. Как это нарушит устоявшийся баланс в мире, как на это отреагируют разные группы людей, какие неудобные темы это вскроет – порассуждать об этом посредством жанрового кино мне кажется довольно полезным», – комментирует режиссер Егор Баранов.

Действие мрачного триллера разворачивается в недалеком будущем, в котором Ватикан научился воскрешать людей. Право на второй шанс получают те, кто был хорошим прихожанином и не совершал грехов. Первым возвращенным к жизни становится маленький Ник, погибший в автокатастрофе. Спустя несколько лет мир разделен на два лагеря: защитников Ватикана и права человека на «второй шанс» и противников практики воскрешения. Среди первых оказывается отец Ника – Стэнли (Дэйв Дэвис), ставший служителем виртуальной церкви воскресших. Когда один из его прихожан совершает массовое убийство, Стэнли узнает, что это уже не первый подобный случай. Поскольку Ватикан старается скрыть эти преступления, а под угрозой оказывается и его собственная семья, Стэнли начинает собственное расследование, чтобы раскрыть глобальный заговор, последствия которого могут стать катастрофическими для цивилизации.

Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие»
фото: пресс-служба компании «Экспонента Фильм»

По словам исполнителя главной роли Дэйва Дэвиса, «в "Воскресших" вера получает испытание беспощадным технологическим веком, где больше не нужно исповедоваться, потому что за каждым твоим шагом ведется тотальная слежка, и больше не нужно испытывать угрызений совести за свои поступки при жизни, потому что ты получишь второй шанс после смерти».

В фильме, чьи съемки проходили в Лос-Анджелесе, также снялись Кристен Ариза, Тимоти Мёрфи, Брэд Гринкуист, Эзра Баззингтон и Эрика Чейз («Манифест»). Продюсерами ленты выступили студия Bazelevs, Logical Pictures и Pulsar Content.
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Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие» фотографии
Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие» фотографии
Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие» фотографии
Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие» фотографии
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