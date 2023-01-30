Дэйв Дэвис раскрывает заговор в трейлере триллера Егора Баранова «Воскресшие»

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Главная тема Искренне ваш: Люпен III — легендарный вор-джентльмен с целой коллекцией пиджаков Гид по анимационной вселенной с полувековой историей

Лайфстайл В Париже прошла премьера нового спектакля Ренаты Литвиновой «Кактус» Музыка Земфиры, костюмы Balenciaga, рецензия Пронченко

Главная тема Пикник на обочине: 13 самых интригующих экранизаций 2023 года, которые мы рассчитываем увидеть От Михаила Булгакова и Стивена Кинга до жития Оппенгеймера и комиксов

Лайфстайл Дмитрий Певцов предложил открыть в Госдуме православную часовню Актёр напомнил депутатам, что на месте Госдумы когда-то находился храм

Интервью Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой» Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям

Новости кино Иван Янковский и Евгений Миронов признаны лучшими актерами на «Золотом орле» В женских категориях победу одержали актрисы фильма «Здоровый человек» – Ирина Старшенбаум и Дарья Балабанова

Новости кино «Золотого орла» за лучший фильм 2022 года получил «Чемпион мира» Фильм Алексея Сидорова, спродюсированный студией «ТРИТЭ Никиты Михалкова» также стал лидером не только по числу номинаций, но и наград