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Антон Батырев снимается в детективе «Контуженный»

30 января
2023 год

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30 января 2023

Антон Батырев приступил к съемкам в восьмисерийном детективе Михаила Вассербаума «Контуженный». Компанию ему в сериале производства кинокомпании «Триикс Медиа» составят Кирилл Полухин, Денис Старков и Инна Ярмошук. Съемки пройдут в Санкт-Петербурге, а премьера запланирована на осень 2023 года, уточняет пресс-служба Пятого канала.

Антон Батырев снимается в детективе «Контуженный»
фото: пресс-служба Пятого канала

Батырев воплотит образ командира спецназа Дмитрия Чистякова. Он на хорошем счету у руководства, пользуется авторитетом у подчиненных. За его плечами служба в горячих точках, где он получил серьезное ранение головы. Последствия контузии напоминают о себе в самый неподходящий момент. При выполнении очередного задания командир спецназа теряет сознание. Медкомиссия ставит Чистякову страшный диагноз – неоперабельная опухоль. И выносит Дмитрию приговор: отстранение от службы на год. Теперь он не имеет права носить оружие и водить машину, зато вынужден избегать физических нагрузок и пить таблетки.

По словам Антона Батырева, для его «героя остаться без работы, без дела, которому он посвятил свою жизнь – большая трагедия. Он не может отказаться от своего призвания, не хочет менять свое предназначение на что-то другое. Бывают счастливчики, которые могут переучиться, освоить другую профессию, но это не про моего персонажа».

Антон Батырев снимается в детективе «Контуженный»
фото: пресс-служба Пятого канала

Близкий друг помогает Дмитрию поступить на службу в криминальную полицию на должность референта, но буквально на следующий день друг погибает при странных обстоятельствах. Все выглядит как самоубийство, только Чистяков в это не верит и начинает свое расследование. Желание найти виновного в гибели товарища и жажда справедливости провоцируют эмоциональный всплеск. Дмитрия все чаще мучают ужасные головные боли. Чистяков начинает понимать, что вместе с болезнью он обрел особенный дар. Прикоснувшись к какой-либо вещи, например, улике, оставленной на месте преступления, он может видеть чужие воспоминания. Полученная из них информация дает герою подсказку, в каком направлении нужно двигаться, и компенсирует бывшему спецназовцу отсутствие опыта в расследовании преступлений.

«На наших глазах у героя случится первое видение. Мы уже сейчас решаем, что воспользуемся цветокоррекцией и придумываем спецэффект, который будет подчеркивать, что это видение Чистякова. В реальной жизни, если поставить себя на его место – это очень страшно. Страшно обнаружить, что ты можешь видеть то, что было в прошлом, причем, в чужом», — говорит режиссер Михаил Вассербаум.

Антон Батырев снимается в детективе «Контуженный»
фото: пресс-служба Пятого канала

Для создания образов героев сценарист Сергей Кузьминых использовал свое собственное прошлое. Он много лет отдал работе в полиции, сам когда-то служил в горячей точке, знаком с буднями оперативников. Например, история с тельняшкой, которую жена главного героя выбрасывает на помойку в пилотной серии, взята из жизни самого сценариста. После службы в Афганистане он ценит ее на вес золота. Это не просто старая вещь, а память о погибших друзьях.
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