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Создатель «Дневника памяти» Ник Кассаветис снимет новую мелодраму

30 января
2023 год

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30 января 2023

Режиссер «Дневника памяти» Ник Кассаветис возьмется за экранизацию первого романа Джей Крауновер из серии «Любовь вне правил» (Marked Men), уверяет Deadline.

Создатель «Дневника памяти» Ник Кассаветис снимет новую мелодраму
фото: deadline.com

Главные роли закреплены за Сидни Тейлор и Чейзом Стоуксом, получившим известность благодаря сериалу «Внешние отмели». Компанию им составят Элла Балинска, Мэттью Ношка, Александр Людвиг, Натали Эйлин Линд и Эван Мок. За адаптацию книги, переведенной на 11 языков и ставшей бестселлером New York Times и USA Today, отвечает сценаристка фильмов «После. Глава 3» и «После. Долго и счастливо» Шэрон Сакс. Производство возьмет на себя компания Voltage Pictures, работавшая над серией «После». Релиз намечен на 2024 год. Российским дистрибьютором ленты выступит компания «Экспонента фильм».

Зрителей ожидает история о любви с первого взгляда. По сюжету Шоу Лэндон, тихая студентка меда из хорошей семьи, встречает вспыльчивого татуировщика Рула Арчера. У них нет ничего общего, но одна вечеринка заканчивается случайной ночью, которую оба не могут забыть. Шоу и Рул тянет друг к другу, но ребятам придется преодолеть немало препятствий, чтобы понять, как такая девушка, как Шоу, и такой парень, как Рул, могут быть вместе и не разрушить свою любовь и друг друга.
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