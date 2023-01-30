Создатель «Дневника памяти» Ник Кассаветис снимет новую мелодраму

Режиссер «Дневника памяти
» Ник Кассаветис
возьмется за экранизацию первого романа Джей Крауновер из серии «Любовь вне правил» (Marked Men), уверяет Deadline
.
Главные роли закреплены за Сидни Тейлор и Чейзом Стоуксом, получившим известность благодаря сериалу «Внешние отмели
». Компанию им составят Элла Балинска
, Мэттью Ношка
, Александр Людвиг
, Натали Эйлин Линд и Эван Мок. За адаптацию книги, переведенной на 11 языков и ставшей бестселлером New York Times и USA Today, отвечает сценаристка фильмов «После. Глава 3
» и «После. Долго и счастливо
» Шэрон Сакс
. Производство возьмет на себя компания Voltage Pictures, работавшая над серией «После
». Релиз намечен на 2024 год. Российским дистрибьютором ленты выступит компания «Экспонента фильм».
Зрителей ожидает история о любви с первого взгляда. По сюжету Шоу Лэндон, тихая студентка меда из хорошей семьи, встречает вспыльчивого татуировщика Рула Арчера. У них нет ничего общего, но одна вечеринка заканчивается случайной ночью, которую оба не могут забыть. Шоу и Рул тянет друг к другу, но ребятам придется преодолеть немало препятствий, чтобы понять, как такая девушка, как Шоу, и такой парень, как Рул, могут быть вместе и не разрушить свою любовь и друг друга.
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