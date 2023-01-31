Подерись со мной, большая черепаха: новый тизер мини-сериала «Гамера: Перерождение»

На официальном сайте проекта «Гамера: Перерождение
» появились первые подробности о предстоящем аниме. Мини-сериал из шести эпизодов выйдет на Netflix
, дату премьеры все еще держат в секрете.
Зубастая черепаха сойдется в смертельной битве с пятью гигантскими монстрами (какими именно, пока не уточняется), но среди них точно будет кровососущий птерозавр Гяос — заклятый враг Гамеры.
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Кайдзю и первобытный страх в американской «Годзилле»
Гамера — второй по популярности японский монстр после Годзиллы
, получивший известность благодаря уникальному стилю и храбрости в противостоянии с любым противником. В отличии от многих других кайдзю, Гамера всегда на стороне человечества.
Первый фильм о легендарной огнедышащей рептилии от студии Daiei
(теперь Kadokowa Pictures
) вышел в 1965 году, и это — единственная часть франшизы, в которой Гамера не сражается с другим гигантским чудовищем. В 2006-м состоялся релиз «Гамера: Маленькие герои
» — 12-го и последнего на сегодняшний день фильма культового киноцикла.
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