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Байопик Майкла Джексона обрел исполнителя титульной роли

31 января
2023 год

Новости кино >>
31 января 2023
Найден актер для исполнения титульной роли в байопике Майкла Джексона. Согласно Deadline, «королем поп-музыки» в «Майкле» предстанет его племянник Джафар Джексон.

Для 26-летнего сына Джермейна Джексона, брата Майкла и одного из участников группы The Jackson 5, это будет дебют в игровом кино. Джафар поет и танцует с 12 лет.

Байопик Майкла Джексона обрел исполнителя титульной роли
фото: people.com

Биографический фильм расскажет об основных моментах жизни и творчества Джексона — начиная с детства, когда он выступал как вокалист группы The Jackson 5 вместе со своими братьями. В фильме будут упомянуты и обвинения в педофилии, которые преследовали певца последние годы его жизни.

Ленту поставит Антуан Фукуа. За сценарий отвечает Джон Логан, а продюсером выступает Грэм Кинг. Оба подключились к проекту на ранних стадиях разработки в 2019 году. Производством займется студия Lionsgate. Фукуа начнет съемки после завершения работы над третьей частью «Великого уравнителя».
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