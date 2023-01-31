Байопик Майкла Джексона обрел исполнителя титульной роли

Найден актер для исполнения титульной роли в байопике Майкла Джексона
. Согласно Deadline
, «королем поп-музыки» в «Майкле» предстанет его племянник Джафар Джексон.
Для 26-летнего сына Джермейна Джексона, брата Майкла и одного из участников группы The Jackson 5, это будет дебют в игровом кино. Джафар поет и танцует с 12 лет.
Биографический фильм расскажет об основных моментах жизни и творчества Джексона — начиная с детства, когда он выступал как вокалист группы The Jackson 5 вместе со своими братьями. В фильме будут упомянуты и обвинения в педофилии, которые преследовали певца последние годы его жизни.
Ленту поставит Антуан Фукуа
. За сценарий отвечает Джон Логан
, а продюсером выступает Грэм Кинг
. Оба подключились
к проекту на ранних стадиях разработки в 2019 году. Производством займется студия Lionsgate. Фукуа начнет съемки после завершения работы над третьей частью «Великого уравнителя
».
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