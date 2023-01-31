Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Какой твой фильм 2023 года?
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Рами Малек подался в режиссуру

31 января
2023 год

Новости кино >>
31 января 2023

Рами Малек готовится к режиссерскому дебюту. Об этом актер рассказал в интервью французскому изданию Madame Figaro.

Рами Малек подался в режиссуру
фото: Frazer Harrison

По словам Малека, «действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе, в городе, где я вырос, потому что я знаю его невероятно хорошо и потому что это у меня в крови. Когда я был ребенком, я пересек его на автобусе. Я хотел бы снимать в местах, которые вы не видите в кино. События будут разворачиваться вечером. Мы будем снимать только ночью. Я чувствую, что вылупляюсь ночью, это время, когда я расцветаю. Я люблю тишину, творческий азарт».

Сценарий для картины он пишет сам. Про что будет кино и когда его следует ожидать в прокате, актер не уточнил.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Рами Малек перевоплотится в звезду немого кино Бастера Китона
Рами Малек и Катрин Денёв снялись в рекламной кампании Cartier
Флоренс Пью и Рами Малек сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана
персоны
Рами Малек

анонс

Какой твой фильм 2023 года?

Скорбим

Энни Вершинг
29 января ушла из жизни американская актриса Энни Вершинг.
Лиза Лоринг
28 января ушла из жизни американская актриса Лиза Лоринг.
Вячеслав Назарук
28 января ушёл из жизни художник-мультипликатор Вячеслав Назарук.
Николай Низиенко
27 января ушёл из жизни оперный певец Николай Низиенко.
Михаил Ашумов
27 января ушёл из жизни режиссёр, продюсер Михаил Ашумов.

День рождения >>

Регимантас Адомайтис
Алексей Грибов
Вадим Гущин
Евгений Дрёмин
Георгий Мартиросьян
Алексей Нилов
Александр Пороховщиков
Константин Стрельников
Владислав Стржельчик
Керри Вашингтон
Минни Драйвер
Келли Линч
Шпела Розин
Джин Симмонс
Джастин Тимберлэйк
Яцек Хмельник
все родившиеся 31 января >>

Афиша кино >>

Небо над Берлином
драма, мелодрама, фэнтези
Германия, 1987
Гнев
драма
Ливан, Германия, 2021
Хищники
триллер
Испания, Франция, 2022
Ведьма: реинкарнация
фильм ужасов
Мексика, 2022
Метки тьмы
фильм ужасов
США, 2021
Сожги все мои письма
драма, экранизация
Швеция, 2022
Зомби: Из Пусана в Гангнам
комедия, мистика, фильм ужасов
Южная Корея, 2023
Лёгкое знакомство
мелодрама
Россия, 2023
Лиза
драма, мелодрама
Россия, 2023
О чём говорят мужчины. Простые удовольствия
комедия, мелодрама
Россия, 2023
Один настоящий день
детектив, драма, криминальный фильм, триллер
Россия, 2022
Чёрная метка
боевик, триллер
США, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен