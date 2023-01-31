Рами Малек подался в режиссуру

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Может — сердца, а может — стук в дверь: японский макабр в альманахе «Маньяк Дзюндзи Ито»

Интервью

Маруся Фомина: «Я не хочу никого доставать собой»

Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Контейнер» – об отношении к суррогатному материнству, российском кино и желании не надоесть зрителям