Рами Малек подался в режиссуру

Рами Малек
готовится к режиссерскому дебюту. Об этом актер рассказал в интервью французскому изданию Madame Figaro
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По словам Малека, «действие фильма будет происходить в Лос-Анджелесе, в городе, где я вырос, потому что я знаю его невероятно хорошо и потому что это у меня в крови. Когда я был ребенком, я пересек его на автобусе. Я хотел бы снимать в местах, которые вы не видите в кино. События будут разворачиваться вечером. Мы будем снимать только ночью. Я чувствую, что вылупляюсь ночью, это время, когда я расцветаю. Я люблю тишину, творческий азарт».
Сценарий для картины он пишет сам. Про что будет кино и когда его следует ожидать в прокате, актер не уточнил.
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