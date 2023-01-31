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Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля

31 января
2023 год

Новости кино >>
31 января 2023
На Пятом канале 5 февраля в 09.40 состоится премьера четырехсерийного ироничного детектива Андрея Коршунова «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным в главной роли, сообщает пресс-служба телеканала.

Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля
фото: пресс-служба Пятого канала

Зрителей ожидает история двух братьев близнецов Вольновых, которых и играет Тарабукин. Богдан – первоклассный вор, мамин любимчик, ценит свободу и живет по понятиям. Григорий служит в полиции. Карьера не сложилась, коллеги над ним потешаются. Родная мать считает неудачником и постоянно приводит ему в пример брата. Правда, она считает Богдана успешным бизнесменом и не догадывается, чем он на самом деле промышляет. Уголовник по кличке «Уголек» (Нодар Джанелидзе) предлагает вору Вольнову ограбить передвижную выставку ювелирных украшений в Пскове, родном городе близнецов.

Джанелидзе «благодарен Пятому каналу за возможность проявить себя в новом амплуа, развиваться и задействовать всю палитру своих актерских навыков. Поскольку это криминальная комедия, был использован и специфический сленг, острый юмор, самоирония. Большое количество оригинальных идей и неожиданных операторских и режиссерских решений сделали мувик захватывающим, интересным и динамичным».

Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля
фото: пресс-служба Пятого канала

Банда рассчитала операцию по минутам: отключили сигнализацию, подменили изображения на мониторах в комнате охраны, пустили в выставочный зал усыпляющий газ. Однако «Уголек» случайно нажимает на курок пистолета. Звук выстрела слышат охранники и устраивают погоню за грабителями. Двое бандитов прячутся в стареньком гараже семьи Вольновых, а Богдан в это время отправляется на день рождения любимой мамы. Прямо во время застолья его брата-близнеца Гришу вызывают в отдел – псковская полиция поднята на ноги из-за дерзкого преступления. Выходящему из дома Грише бандиты, спутав его с братом, буквально сбрасывают в руки портфель, набитый украшениями. Тут бы дело и закончилось. Но спустя пару часов драгоценности таинственным образом исчезают из сейфа оперативника Григория Вольнова.

Съемки проходили в Пскове и Санкт-Петербурге. В первый рабочий день в качестве локации было использован изолятор «Кресты». В сериале прослеживаются отголоски искрометных комедий Леонида Гайдая и мировых киношедевров.
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Завершились съемки ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным
Михаил Тарабукин играет братьев-близнецов в сериале «Без прикрытия».
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фильмы
Без прикрытия

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Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля фотографии
Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля фотографии
Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля фотографии
Премьера ироничного детектива «Без прикрытия» с Михаилом Тарабукиным состоится 5 февраля фотографии
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