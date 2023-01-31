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Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» обзаведется сиквелом

31 января
2023 год

Новости кино >>
31 января 2023
Режиссер Рис Уотерфилд озвучил планы на сиквел хоррора «Винни-Пух: Кровь и мёд» в интервью журналу SFX.

Хоррор «Винни-Пух: Кровь и мёд» обзаведется сиквелом

По словам постановщика, сейчас он думает «об этом. У нас есть разные идеи, но мы пока не забегаем слишком далеко вперед, потому что фильм вот-вот выйдет в кинотеатрах. После релиза мы, надеюсь, получим представление о том, что людям нравится и что им не нравится. Тогда мы сможем принять всю эту критику и мнения всех остальных и направить сиквел в том направлении, которым зрители будут отчасти довольны».

По сюжету хоррор-версии знаменитых произведений Алана Милна в детстве Кристофер Робин подружился с Винни-Пухом, Пятачком и их друзьями, играл в игры и кормил их. Когда Кристофер поступил в колледж, его посещения полностью прекратились, что привело к тому, что они одичали и сошли с ума. От голода и безумия они съели Иа-Иа. Эта же команда киноделов в будущем представит публике пугающую историю про Бемби.
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