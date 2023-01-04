«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Семейный фильм Дмитрия Дьяченко
«Чебурашка
» заработал более 1 млрд рублей за первые три дня проката. Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине, согласно данным ЕАИС
.
В новогодней битве лента показала лучшие результаты 1 и 2 января, а также установила рекорд сборов и за 3 января, заработав 382 млн рублей.
На этапе производства бюджет «Чебурашки» оценивался
в 850 млн рублей. Генеральный директор кинокомпании «Централ Партнершип» Вадим Верещагин прогнозировал
общие сборы до 4 млрд рублей, учитывая высокую осведомленность зрителей о проекте.
Первым миллиардером прошлого года стала третья часть «Последнего богатыря
», однако заветную отметку лента преодолела за 12 дней в прокате.
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