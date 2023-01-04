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Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

Дмитрий Крымов попал в больницу после пожара в своей квартире в Нью-Йорке

«Последний богатырь: Посланник тьмы»: Вот и сказочке конец

Его старшая дочь Айрленд объявила о беременности

Дэвид Кроненберг, Джим Джармуш и Педро Альмодовар снялись в новой кампании Saint Laurent

На момент съёмок они были несовершеннолетними

Исполнители главных ролей в фильме «Ромео и Джульетта» 1968 года подали иск о сексуальной эксплуатации из-за постельных сцен

Новогодний телеспектакль с Иваном Ургантом сняли с эфира

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«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине