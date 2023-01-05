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Японцы выбрали 20 лучших аниме прошлого года

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Новости кино >>
5 января 2023

Конец декабря — начало января — сезон подведения итогов (мы, кстати, тоже посчитали любимчиков). Телевизионная сеть AT-X опубликовала 20-ку лучших аниме 2022 года по версии японских зрителей. Опрос проводили с 18 ноября по 11 декабря, а итоговый список пестрит разнообразием: мировые фавориты, гаремники, исекаи, ромкомы — на любой вкус. Ниже вас ждут еще два топа — не пропустите (спойлер: не обошлось без «Семьи шпиона», «Рок-тихони!», «Войны горничных Акибы» и «Моей геройской академии»).


20. Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов (ENGI)
19. Прославленный: Маска истины (White Fox)
18. Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир (Studio Kai, HORNETS)
17. Фармацевт из параллельного мира (Diomedéa)
16. Озорная Такаги, третий сезон (Shin-Ei Animation)
15. Восемьдесят шесть, часть два (A-1 Pictures)
14. Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия (Sunrise)
13. Тусовщик Кунмин (P.A. Works)
12. О моём перерождении в слизь, второй сезон (8bit)
11. Война горничных Акибы (P.A. Works)
10. Ария: Благословение (J.C.Staff)
9. Гарем рабов в лабиринте другого мира (Passione)
8. Повелитель, четвертый сезон (Madhouse)
7. Школьная форма Акэби (CloverWorks)
6. Рок-тихоня! (CloverWorks)
5. Созданный в Бездне, второй сезон (Kinema Citrus)
4. Перерождение дяди (AtelierPontdarc)
3. Семья шпиона (Wit Studio)
2. Эта фарфоровая кукла влюбилась (CloverWorks)
1. Ликорис Рекойл (A-1 Pictures)

Читать «Ликорис Рекойл» — все, что нужно знать о победителе зрительского голосования
Лидирующий няшный экшн «Ликорис Рекойл», обративший на себя внимание гения Хидэо Кодзимы, посвящен кафе «ЛикоРеко», куда ссылают оперативницу Такину Иноуэ. Школьница работала в спецгруппе «Ликорис», входящей в секретную организацию национальной безопасности. За нарушение приказа ее переводят в одно из подразделений агентства — кафе под прикрытием, где ее напарницей становится Тисато Нисикиги — агентесса с высоким рейтингом и лицензией на убийство. Вместе с ними в необычном кафетерии трудятся талантливая хакерша Куруми и озабоченная личной жизнью Мидзуки Накахара, а возглавляет заведение мудрый менеджер Мика.


Авторитетное рейтинговое издание Ranking также обнародовало результаты голосования. Тут — снова без сюрпризов:

20. Магазинчик начинающего алхимика (ENGI)
19. Принцесса-библиофил (Madhouse)
18. Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы (EMT Squared)
17. Больше, чем пара, меньше, чем любовники (studio MOTHER)
16. Несносные пришельцы (David Production)
15. Золотое божество, четвертый сезон (Brain's Base)
14. Сделай сама! (Pine Jam)
13. Развращенная Гильдия (TNK)
12. Ворона в гареме (Bandai Namco Pictures)
11. Для тебя, Бессмертный, второй сезон (Drive)
10. Моя геройская академия, шестой сезон (Sunrise)
9. Война горничных Акибы (P.A. Works)
8. О моем перерождении в меч (C2C)
7. Блич: Тысячелетняя кровава война (Pierrot)
6. Восхождение в тени! (Nexus)
5. Синяя тюрьма: Блю лок (8bit)
4. Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия (Sunrise)
3. Человек-бензопила (MAPPA)
2. Семья шпиона (Wit Studio)
1. Рок-тихоня! (CloverWorks)

Читать Об эклектике и фатуме в «Рок-тихоне!»
«Рок-тихоня!» — хит, ворвавшийся во многие топы под конец года. Старшеклассница Хитори Гото мечтает о славе и дружбе, но испытывает такие трудности с общением, что даже музыкальные таланты не помогают ей завести друзей. Все меняется одним днем, когда ее приглашают в молодую рок-группу «Жгут», у которой прямо перед концертом сбежала гитаристка. Тихоня, как ее прозовут новые подруги, будет бороться с ментальными сложностями и сочинять песни, а жизнь — становится все более (в том числе визуально) интереснее.


И еще один топ — по версии крупнейшего агрегатора обзоров на японском языке Filmarks. Этот список более биззарный и нетфликсоцентричный:

10. Семья шпиона (Wit Studio)
9. Повесть о доме Тайра (Science SARU)
8. Королевство, четвертый сезон (Pierrot)
7. Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан, часть первая (David Production)
6. Госпожа Кагуя: В любви как на войне, третий сезон (A-1 Pictures)
5. Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан, часть вторая (David Production)
4. Созданный в Бездне, второй сезон (Kinema Citrus)
3. Киберпанк: Бегущие по краю (Trigger)
2. Моя геройская академия, шестой сезон (Sunrise)
1. Атака титанов, четвертый сезон, вторая часть (MAPPA)

Японцы выбрали 20 лучших аниме прошлого года

О военно-мифологическом эпосе про титанов и людей мы писали подробно в формате рекапов (для новичков есть увлекательный гид!), а о премьерах грядущего года — для начала зимнего сезона — можно почитать здесь.
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