Японцы выбрали 20 лучших аниме прошлого года

Конец декабря — начало января — сезон подведения итогов (мы, кстати, тоже посчитали любимчиков
). Телевизионная сеть AT-X
опубликовала 20-ку лучших аниме 2022 года по версии японских зрителей. Опрос проводили с 18 ноября по 11 декабря, а итоговый список пестрит разнообразием: мировые фавориты, гаремники, исекаи
, ромкомы — на любой вкус. Ниже вас ждут еще два топа — не пропустите (спойлер: не обошлось без «Семьи шпиона
», «Рок-тихони!
», «Войны горничных Акибы
» и «Моей геройской академии
»).
20. Мир отомэ-игр — это тяжелый мир для мобов
(ENGI
)
19. Прославленный: Маска истины
(White Fox
)
18. Рыцарь-скелет вступает в параллельный мир
(Studio Kai
, HORNETS
)
17. Фармацевт из параллельного мира
(Diomedéa
)
16. Озорная Такаги
, третий сезон (Shin-Ei Animation
)
15. Восемьдесят шесть
, часть два (A-1 Pictures
)
14. Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
(Sunrise
)
13. Тусовщик Кунмин
(P.A. Works
)
12. О моём перерождении в слизь
, второй сезон (8bit
)
11. Война горничных Акибы
(P.A. Works
)
10. Ария: Благословение
(J.C.Staff
)
9. Гарем рабов в лабиринте другого мира
(Passione
)
8. Повелитель
, четвертый сезон (Madhouse
)
7. Школьная форма Акэби
(CloverWorks
)
6. Рок-тихоня!
(CloverWorks
)
5. Созданный в Бездне
, второй сезон (Kinema Citrus
)
4. Перерождение дяди
(AtelierPontdarc
)
3. Семья шпиона
(Wit Studio
)
2. Эта фарфоровая кукла влюбилась
(CloverWorks
)
1. Ликорис Рекойл
(A-1 Pictures
)
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«Ликорис Рекойл» — все, что нужно знать о победителе зрительского голосования
Лидирующий няшный экшн «Ликорис Рекойл», обративший на себя внимание гения Хидэо Кодзимы
, посвящен кафе «ЛикоРеко», куда ссылают оперативницу Такину Иноуэ. Школьница работала в спецгруппе «Ликорис», входящей в секретную организацию национальной безопасности. За нарушение приказа ее переводят в одно из подразделений агентства — кафе под прикрытием, где ее напарницей становится Тисато Нисикиги — агентесса с высоким рейтингом и лицензией на убийство. Вместе с ними в необычном кафетерии трудятся талантливая хакерша Куруми и озабоченная личной жизнью Мидзуки Накахара, а возглавляет заведение мудрый менеджер Мика.
Авторитетное рейтинговое издание Ranking
также обнародовало результаты голосования. Тут — снова без сюрпризов:
20. Магазинчик начинающего алхимика
(ENGI
)
19. Принцесса-библиофил
(Madhouse
)
18. Укротитель зверей, изгнанный из команды героя, встретил девочку-кошку из сильнейшей расы
(EMT Squared
)
17. Больше, чем пара, меньше, чем любовники
(studio MOTHER
)
16. Несносные пришельцы
(David Production
)
15. Золотое божество
, четвертый сезон (Brain's Base
)
14. Сделай сама!
(Pine Jam
)
13. Развращенная Гильдия
(TNK
)
12. Ворона в гареме
(Bandai Namco Pictures
)
11. Для тебя, Бессмертный
, второй сезон (Drive
)
10. Моя геройская академия
, шестой сезон (Sunrise
)
9. Война горничных Акибы
(P.A. Works
)
8. О моем перерождении в меч
(C2C
)
7. Блич: Тысячелетняя кровава война
(Pierrot
)
6. Восхождение в тени!
(Nexus
)
5. Синяя тюрьма: Блю лок
(8bit
)
4. Мобильный воин Гандам: Ведьма с Меркурия
(Sunrise
)
3. Человек-бензопила
(MAPPA
)
2. Семья шпиона
(Wit Studio
)
1. Рок-тихоня!
(CloverWorks
)
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Об эклектике и фатуме в «Рок-тихоне!»
«Рок-тихоня!» — хит, ворвавшийся во многие топы под конец года. Старшеклассница Хитори Гото мечтает о славе и дружбе, но испытывает такие трудности с общением, что даже музыкальные таланты не помогают ей завести друзей. Все меняется одним днем, когда ее приглашают в молодую рок-группу «Жгут», у которой прямо перед концертом сбежала гитаристка. Тихоня, как ее прозовут новые подруги, будет бороться с ментальными сложностями и сочинять песни, а жизнь — становится все более (в том числе визуально) интереснее.
И еще один топ — по версии крупнейшего агрегатора обзоров на японском языке Filmarks. Этот список более биззарный и нетфликсоцентричный:
10. Семья шпиона
(Wit Studio
)
9. Повесть о доме Тайра
(Science SARU
)
8. Королевство
, четвертый сезон (Pierrot
)
7. Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
, часть первая (David Production
)
6. Госпожа Кагуя: В любви как на войне
, третий сезон (A-1 Pictures
)
5. Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
, часть вторая (David Production
)
4. Созданный в Бездне
, второй сезон (Kinema Citrus
)
3. Киберпанк: Бегущие по краю
(Trigger
)
2. Моя геройская академия
, шестой сезон (Sunrise
)
1. Атака титанов
, четвертый сезон, вторая часть (MAPPA
)
О военно-мифологическом эпосе про титанов и людей мы писали подробно в формате рекапов
(для новичков есть увлекательный гид
!), а о премьерах грядущего года — для начала зимнего сезона — можно почитать здесь
.
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