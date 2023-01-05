Майкл Джаккино снимет перезапуск фантастического фильма «Они!»

Оскароносный композитор мультфильма «Вверх» Майкл Джаккино дебютирует на большом экране в качестве режиссера перезапуска научно-фантастического фильма о монстрах-людоедах 1954 года «Они!» от Warner Bros., уверяет Deadline.
Постановщик планирует привлечь к работе над фильмом своего брата Энтони Джаккино, снявшего документальный фильм о том, как Майкл поставил для стримингового сервиса Disney+ «Ночного оборотня». В настоящий момент Джаккино встречается со сценаристами, надеясь в скором времени приступить к съемкам.
«В вашей голове всегда есть фильм, который никогда из нее не выходит. Для меня это "Они!". Что мне нравится в фильме, так это его название. Речь идет о другом, неизвестном, от которого отказываются или не могут понять. Текущая версия будет об иммиграции, я расскажу историю на эту тему через призму этого безумного научно-фантастического фильма о монстрах», — говорит Майкл Джаккино.
фото: кадр из фильма «Они!»
По сюжету оригинала Гордона Дугласа в небольшом городке Нью-Мексико совершается несколько странных и зверских убийств. Ведут расследование полицейский Бен Петерсон и опытный агент ФБР Роберт Грэм. Сыщиков не покидает ощущение мрачной и страшной загадки: в этом деле слишком много странностей — проломленные стены, оставленные при трупах деньги, необычно убитые люди, необычные следы и странные звуки в районе преступления. Все это приводит в Нью-Мексико совершенно неожиданных людей — доктора наук Медфорда и его очаровательную дочь Пэт. Именно они раскрывают тайну загадочных убийств — за ними стоят вовсе не люди, а огромные мутировавшие вследствие ядерных испытаний муравьи.
обсуждение >>