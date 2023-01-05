Сериал по Assassin's Creed лишился шоураннера

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Джереми Раннер попал в больницу в критическом состоянии после несчастного случая при уборке снега

«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине