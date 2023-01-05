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Сериал по Assassin's Creed лишился шоураннера

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5 января 2023

Телевизионная экранизация игровой серии Assassin's Creed, находящаяся на ранней стадии разработки, лишилась шоураннера. Согласно Collider, сценарист «Крепкого орешка» Джеб Стюарт расстался с сериалом из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон».


По словам Стюарта, лондонская группа стала «развивать свое видение вместо того, которое они должны были унаследовать от меня. Так что, я думаю, что это справедливо. Мы просто вовремя поняли, что настал момент для всех нас двигаться дальше».

Осенью 2020 года стало известно, что популярная серия игр стараниями стримингового сервиса Netflix растянется до галактических масштабов не только в игровом, но и в телевизионном формате. В разработку было запущено несколько сериалов по миру, придуманному умельцами компании Ubisoft. Зрителей ожидают игровое, анимационное и аниме-шоу, основанные на игровой вселенной. За производство отвечают кино- и телевизионные подразделения Ubisoft. На данный момент замену Стюарту пока не нашли.


Первая часть Assassin's Creed вышла в 2007-м, и с тех пор серия, повествующая о многовековой тайной борьбе тамплиеров и ассасинов, пополнилась на 20 игр, среди которых немало спи-оффов. В большинстве случаев геймеры играли за ассасинов из далекого прошлого, куда попадали при помощи «Анимуса». Последняя игра серии — «Assassin's Creed Вальгалла» — вышла 10 ноября 2020-го на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. В 2022-м было анонсировано сразу несколько новых частей, включая Assassin's Creed Mirage, чей релиз запланирован на 2023-й.
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