«Чебурашка» собрал более 2 млрд рублей

Семейный фильм «Чебурашка
» меньше, чем за неделю новогоднего проката, собрал более 2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС
. Таким образом картина о милом ушастом зверьке уже заняла пятое место в списке самых кассовых российских фильмов.
В списке лидеров по сборам опережают главный новогодний релиз семейная лента «Последний богатырь: Посланник тьмы
» (2,2 млрд рублей), военная драма «Т-34
» (2,3 млрд рублей), спортивная драма «Движение вверх
» (2,9 млрд рублей) и комедия «Холоп
» (3 млрд рублей).
За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко
. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина
. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш
. В фильме также сыграли Елена Яковлева
, Дмитрий Лысенков
, Федор Добронравов
, Полина Максимова
, Сергей Лавыгин
и другие актеры.
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