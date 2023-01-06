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«Чебурашка» собрал более 2 млрд рублей

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Новости кино >>
6 января 2023
Семейный фильм «Чебурашка» меньше, чем за неделю новогоднего проката, собрал более 2 млрд рублей, свидетельствуют данные ЕАИС. Таким образом картина о милом ушастом зверьке уже заняла пятое место в списке самых кассовых российских фильмов.

«Чебурашка» собрал более 2 млрд рублей

В списке лидеров по сборам опережают главный новогодний релиз семейная лента «Последний богатырь: Посланник тьмы» (2,2 млрд рублей), военная драма «Т-34» (2,3 млрд рублей), спортивная драма «Движение вверх» (2,9 млрд рублей) и комедия «Холоп» (3 млрд рублей).

За производство «Чебурашки» отвечали Yellow, Black and White, START при участии киностудии «Союзмультфильм», телеканалов Россия 1 и СТС. Режиссером выступил Дмитрий Дьяченко. За эмоции и голос Чебурашки отвечает актриса Ольга Кузьмина. Новым киновоплощением Крокодила Гены стал Сергей Гармаш. В фильме также сыграли Елена Яковлева, Дмитрий Лысенков, Федор Добронравов, Полина Максимова, Сергей Лавыгин и другие актеры.
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