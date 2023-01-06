«Чебурашка» собрал более 2 млрд рублей

анонс

Джеб Стюарт расстался с адаптацией игровой серии из-за «переезда исполнительных продюсеров из Лос-Анджелеса в Лондон»

Лента вышла в далеком 1954 году

И еще два небезынтересных топа

4 января

«Чебурашка» заработал миллиард за первые три дня в прокате

Ранее в такие сроки это не удавалось ни одной российской картине