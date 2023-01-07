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Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

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Новости кино >>
7 января 2023
Синго Ямасита — постановщик «Человека-бензопилы», «Рейтинга короля» и «Магической битвы» — снял 30-секундный аниме-ролик для Японской ассоциации скачек (см. ниже). «Рохан в Лувре», спин-офф-манга «Невероятных приключений ДжоДжо», получит лайв-экшн адаптацию. «Огненный удар», первое творение создателя «Человека-бензопилы» Тацуки Фудзимото, выйдет на русском языке. А «Бездомный бог», манга дуэта Адатитока, завершается 6 февраля. Тем временем «Первый слэм-данк» по-прежнему почивает на первом месте после пяти недель проката (суммарно в кармане баскетбольного аниме почти $47 миллионами), следом располагается — «Судзумэ, закрывающая двери» — новая работа Макото Синкая с внушительной цифрой общих сборов в $84,8 миллиона (уже 40-я строчка самых кассовых аниме всех времен).


Аниме-индустрия не устает удивлять, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о новом фильме про детектива Конана или лучших аниме 2022-го по версии японцев), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать Самые интересные аниме-проекты 2022 года
На официальном сайте аниме «Бессонница после школы» появился новый проморолик. Производством занимается LidenfilmsПеснь ночных сов», «Токийские мстители»), а премьера запланирована на апрель 2023 года.


Сериал по манге Макото Одзиро привлекает внимание к проблеме расстройства сна и рассказывает о двух старшеклассниках, страдающих инсомнией. Ганта Наками использует обсерваторию, превратившуюся в кладовую, как тайное место, где можно спокойно отдохнуть и, если повезет, даже вздремнуть. Там он встречает Исаки Магари, которая мучается от того же недуга. Общая проблема сближает ребят, превращая изнуряющие бессонные ночи в приключения под звездным небом.

Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

В режиссерском кресле расположился Юки ИкэдаНаруто: Ураганные хроники», «Письмо для Момо»), за сценарий отвечает Ринтаро ИкэдаМир удона Поко», «Любовь тирана»), а музыкальное сопровождение возложено на Юки ХаясиВолейбол!!», «Моя геройская академия»). Озвучат неспящих подростков Гэн Сато (Хром из «Доктора Стоуна», Роуджи Чанте из «Ведьмы с Меркурия») и Кономи Тамура (Эмма из «Вермейла в золотом»).

В других ролях:
Харука Томацу (Айрис Каннари из «Вайолет Эвергарден» — Юи Сиромару
Сэйитиро Ямасита (Райдэн Сюга из «86») — Укэгава
Lynn (Перла Пуччи из «Каменного океана») — Мотоко Каникава
Нацуми Фудзивара (Дэмиан Дэсмонд из «Семьи шпиона») — Анамидзу
Сумирэ Морохоси (Стелла Барклем из «Невесты чародея») — Ноно
Мамико Ното (Пандэмониум из «Гинтамы») — Курасики
Сё Карино (Студент из «Детектива Конана») — Руи Хайда

Читать «Песнь ночных сов» — еще одно аниме про бессонницу (и вампиров)
Межгалактическая романтическая комедия «Несносные пришельцы» от студии David ProductionНевероятные приключения ДжоДжо», «Клетки за работой»), в которой японский озорной гуляка и лоботряс Атару Моробоси должен спасти мир, сыграв в догонялки с инопланетной демонессой Лам, плавно переходит ко второму куру. В трейлере появляются двоюродный брат принцессы — Тэм, а также застегнутая на все пуговицы старшеклассница Рюносукэ Фудзинами.


Напомним, что руководят проектом Хидэя ТакахасиМастера меча онлайн») и Ясухиро КимураПластиковые воспоминания»), а за дизайн персонажей отвечает Наоюки Асано Руки прочь от кинокружка!»). Тэма озвучивает Аой Юки (Юдзуру Нисимия из «Формы голоса»), Рюносукэ — Аяхи Такагаки (Эрика Карисава из «Дюрарара!»), ее отца — Сигэру Тиба (Сомэдзи Кавамото из «Мартовского льва»).

Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

Опенинг Aiwanamchū с участием Асми и Сурии исполнит MAISONdes.

Читать «Рок-тихоня!» — последний хит 2022-го
Прокат аниме «Ван-Пис: Красный» завершится 29 января. Фильм вышел на экраны японских кинотеатров 6 августа и стал главным аниме-блокбастером 2022-го (около $92 миллионов в местном бокс-офисе).


«Красный фильм» посвящен самой популярной певице на свете — обладательнице неземного голоса Уте. Все выступления дивы раньше транслировались через улиток Дэн Дэн Муси со встроенными в их панцири специальными устройствами, но теперь она решила выступить вживую на острове музыки Элегия. Послушать ее приплывет и протагонист легендарной франшизы «Ван-Пис» Луффи, который знает Уту с детства — ведь она дочь его кумира, рыжеволосого корсара Шанкса. Вечер воспоминаний не обходится без приключений, от исхода которых зависит судьба мира.

Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

Фильм смастерили на студии Toei AnimationДраконий жемчуг», «Красавица-воин Сейлор Мун»), режиссер — Горо ТанигутиМед и клевер») по сценарию Цутому КуроивыГанц: О»), а автор оригинала Эйитиро Ода выступил в качестве исполнительного продюсера. Уту озвучила сэйю Каори Надзука (Мария Росс из «Стального алхимика», Ая из «Мастера муси»), а песни с нечеловеческим вокалом исполнила Адо (она же спела музыкальную тему Shinjidai).

Читать Почему «Ван-Пис: Красный» оказался таким хитом
В официальном твиттере сериала «Низкоквалифицированный ниндзя», анонсированного в августе, появился тизер грядущего аниме. Пока, правда, показали лишь движущиеся картинки из одноименной манги Кэнго ХанадзавыЯ — герой», «Это всего лишь сумерки»). Трансляция начнется в этом году, другие подробности пока не разглашаются.


Существующая со времен Второй мировой войны тайная организация ниндзя насчитывает более 20 000 сотрудников. Наряду с элитными синоби, решающими конфликты национального уровня, есть и те, чьи профессиональные качества ниже среднего. 17-летний школьник-неудачник Куро Кумогакурэ, плетущийся в самом конце очереди социального успеха, наконец получает настоящее взрослое задание.

Читать «Евангелион» — весна жизни и непосильные задачи по спасению мира
Комедийное аниме «Предсмертный список зомби» от студии BUG FILMS выйдет в июле 2023 года.


Адаптация манги Харо Асо, проиллюстрированной Котаро Такатой, расскажет о Акире Тэндо — напрочь выгоревшем сараримане. В свои 24 офисный служащий разочаровался в жизни, его ничего не радует, а девушка, в которую он влюблен, не хочет иметь с ним ничего общего. Когда Японию атакуют полчища голодных зомби, Акира внезапно испытывает душевный подъем.

Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

Апокалипсис живых мертвецов снимают Кадзуки КавагоэУ Коми проблемы с общением») и Ханаки Уэда, над сценарием работает Хироси СэкоАтака титанов», «Человек-бензопила»), персонажей разрабатывает Киэ Танака (два последних сезона «Госпожи Кагуи», «Ты и я»), музыку пишет Макото МиядзакиВанпанчмен», «Готика»), а Акиру озвучит Сюитиро Умэда (Ю Идзуми из «Моя девушка не только милая», Сейбл из «Стать любимой собачкой»).
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обсуждение >>
№ 1
Princesa_ptichka   7.01.2023 - 11:54
Новинки тухловатые пока выходили, не слишком вдохновило, если честно. Но так в целом индустрия батрачит даже с самого начала года ахаха читать далее>>
Всего сообщений: 1
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86: Восемьдесят шестьАтака титановБездомный богБессонница после школыВайолет ЭвергарденВан-ПисВан-Пис: Красный фильмВанпанчменВермейл в золотом: Сильнейший маг проходит через магический мир с сильнейшей катастрофойВолейбол!!Ганц: О — Миссия ОсакаГинтамаГоспожа Кагуя: В любви как на войнеГотикаДетектив КонанДоктор СтоунДраконий жемчугДюрарара!!Клетки за работой!Красавица-воин Сейлор МунЛюбовь тиранаМагическая битваМартовский левМастер МусиМастера меча онлайнМёд и клеверМир удона ПокоМобильный воин Гандам: Ведьма с МеркурияМоя геройская академияМоя девушка не только милаяНаруто: Ураганные хроникиНевероятные приключения ДжоДжоНевероятные приключения ДжоДжоНевероятные приключения ДжоДжо: Каменный океанНевеста чародеяНесносные пришельцыПервый слэм-данкПеснь ночных совПисьмо для МомоПластиковые воспоминанияРейтинг короляРуки прочь от кинокружка!Семья шпионаСтальной алхимикСтать любимой собачкойСудзумэ, закрывающая двериТокийские мстителиТы и яУ Коми проблемы с общениемФорма голосаЧеловек-бензопила

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Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю фотографии
Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю фотографии
Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю фотографии
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