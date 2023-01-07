Смерть — не повод для отгула: главные новости аниме за неделю

Сериал по манге Макото Одзиро привлекает внимание к проблеме расстройства сна и рассказывает о двух старшеклассниках, страдающих инсомнией. Ганта Наками использует обсерваторию, превратившуюся в кладовую, как тайное место, где можно спокойно отдохнуть и, если повезет, даже вздремнуть. Там он встречает Исаки Магари, которая мучается от того же недуга. Общая проблема сближает ребят, превращая изнуряющие бессонные ночи в приключения под звездным небом.
«Красный фильм» посвящен самой популярной певице на свете — обладательнице неземного голоса Уте. Все выступления дивы раньше транслировались через улиток Дэн Дэн Муси со встроенными в их панцири специальными устройствами, но теперь она решила выступить вживую на острове музыки Элегия. Послушать ее приплывет и протагонист легендарной франшизы «Ван-Пис» Луффи, который знает Уту с детства — ведь она дочь его кумира, рыжеволосого корсара Шанкса. Вечер воспоминаний не обходится без приключений, от исхода которых зависит судьба мира.
Существующая со времен Второй мировой войны тайная организация ниндзя насчитывает более 20 000 сотрудников. Наряду с элитными синоби, решающими конфликты национального уровня, есть и те, чьи профессиональные качества ниже среднего. 17-летний школьник-неудачник Куро Кумогакурэ, плетущийся в самом конце очереди социального успеха, наконец получает настоящее взрослое задание.
Адаптация манги Харо Асо, проиллюстрированной Котаро Такатой, расскажет о Акире Тэндо — напрочь выгоревшем сараримане. В свои 24 офисный служащий разочаровался в жизни, его ничего не радует, а девушка, в которую он влюблен, не хочет иметь с ним ничего общего. Когда Японию атакуют полчища голодных зомби, Акира внезапно испытывает душевный подъем.
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