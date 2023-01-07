Сериал «Уэнсдэй» официально продлен на второй сезон

Сериал «Уэнсдэй
» с Дженной Ортегой
в главной роли официально продлен на второй сезон, соответствующий анонс опубликовал стриминг-сервис Netflix на своем официальном канале
в YouTube. Дата выхода продолжения пока, впрочем, не сообщается.
В первом сезоне главная героиня сериала — единственная дочь Гомеса и Мортиши Аддамсов – отправляется на учебу в академию «Невермор», где пытается овладеть своими экстрасенсорными способностями и помешать загадочным убийствам, которые происходят в «Неверморе» и ее окрестностях.
8-серийный проект от создателей «Тайн Смолвиля
» Альфреда Гофа
и Майлза Миллара
и режиссера Тима Бертона
, который также выступил одним из продюсеров сериала, вышел на Netflix в конце ноября и вошел в тройку самых популярных проектов в истории стриминг-сервиса (просмотры преодолели отметку в 1 млрд часов). Танец Уэнсдэй Аддамс стал одним из самых обсуждаемых и повторяемых звездами разной величины в интернете. Кроме того, сериал, как и исполнительница главной роли Дженна Ортега, успели получить номинации на премию «Золотой глобус».
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