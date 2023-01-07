Звезда «Нормальных людей» Пол Мескаль готовится к главной роли в сиквеле «Гладиатора»

Режиссер и продюсер Ридли Скотт все-таки надеется осуществить свое давнее желание и снять сиквел одного из самых успешных своих проектов «Гладиатор», который вышел в 2000 году и получил пять премий «Оскар», в том числе за лучший фильм. По крайней мере так утверждают инсайдеры Deadline.
фото: "Гладиатор"
По информации издания, Ридли Скотт находится на финальной стадии переговоров с ирландским артистом Полом Мескалем, прославившимся после выхода сериала «Нормальные люди». Именно он должен сыграть главную роль в новом «Гладиаторе», который сосредоточится на истории Луция – сына Луциллы и племянника Коммода (в оригинале их играли Конни Нильсен и Хоакин Феникс), вдохновившегося примером Максимуса, роль которого в 2000-м перезапустила карьеру Рассела Кроу. Как и Кроу, для подготовки к роли Пол Мескаль, как утверждают инсайдеры, уже стал наращивать мышечную массу.
Над сиквелом также будут работать продюсер оригинального фильма Дуглас Уик, получившая за «Гладиатора» премию «Оскар» художница по костюмам Джэнти Йэтс и художник-постановщик Артур Макс. За сценарий отвечает Дэвид Скарпа, который работал с Ридли Скоттом над фильмом «Все деньги мира», а сейчас вместе с ним занимается проектом про Наполеона с участием Хоакина Феникса и Ванессы Кирби. Предполагается, что после этого фильма Скотт как раз и приступит к съемкам нового «Гладиатора».
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