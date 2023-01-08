Не стало писателя и сценариста сериала «Участок» Алексея Слаповского

»Писатель, сценарист и драматург Алексей Слаповский скончался в возрасте 65 лет от пневмонии, сообщила с социальных сетях его дочь Алла.
фото: Алексей Слаповский/moskvichmag.ru
Слаповский родился 29 июля 1957 года в селе Чкаловское Ровенского района Саратовской области. Окончил филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г.Чернышевского. Работал учителем в школе, грузчиком, корреспондентом местного телевидения и радио, редактором журнала «Волга», пробовал попасть на службу в милицию.
Литературой увлекся рано, сочинял стихи и песни, первый рассказ опубликовал в журнале «Журналист» в конце 1970-х - начале 1980-х. Потом увлекся драматургией, написал множество одноактных пьес. Первая «полнометражная» пьеса «Любил, люблю, буду любить» была поставлена в Ярославском ТЮЗе в 1985 году. Затем - публикация в журнале «Волга» комедии «Бойтесь мемуаров!», постановки других пьес в других театрах России и за рубежом.
Первым заметным литературным произведением стал «Искренний художник, ненаписанный роман». В 1990-х годы он написал множество пьес, рассказов, повестей и романов, которые издавались сначала в Саратове, потом в Санкт-Петербурге и Москве, а после и за рубежом. Его произведения часто входили в шорт-листы Букеровской премии.
обсуждение >>