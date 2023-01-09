Сериал «Нулевой пациент» о вспышке эпидемии ВИЧ в СССР покажут на Первом канале

Сериал «Нулевой пациент» о первой крупной вспышке эпидемии ВИЧ в СССР с 16 января будут показывать по будням на Первом канале, а по воскресеньям с 22 января в эфир будет выходить проект «Контейнер» о суррогатном материнстве, сообщает пресс-служба канала.
фото: "Нулевой пациент"
Премьера «Нулевого пациента», главные роли в котором сыграли Аскар Ильясов, Никита Ефремов, Евгений Стычкин (он также выступил в качестве одного из режиссеров проекта), состоялась в мае прошлого года в онлайн-кинотеатре КиноПоиск. По итогам 2022-го проект, за производство которого отвечала продюсерская компания «Среда», вошел в тройку лучших, по версии критиков, опрошенных сайтом Кино-Театр.Ру.
В «Контейнере», два сезона которого уже вышли в онлайн-кинотеатре START, главные роли сыграли Оксана Акиньшина, Филипп Янковский, Маруся Фомина, Елизавета Шакира (она, кстати, играет одну из ролей и в «Нулевом пациенте». По сюжету суррогатная мать Саша вопреки правилам переезжает на время беременности в дом заказчиков – богатого чиновника Вадима и его жены Марины. Для них Саша — «контейнер», новая игрушка. То, что вначале представлялось как безопасное решение и забота о будущем ребенке, оборачивается испытаниями для каждого из обитателей дома. За роскошным фасадом элитного поселка скрываются неприглядные тайны, но свой секрет есть и у Саши. Премьера «Контейнера» состоялась в мае 2021 года. Сериал должен был стать первым российским оригинальным проектом платформы AppleTV+, но на данный момент так там пока и не вышел.
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