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Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет

1 октября
2023 год

Новости кино >>
1 октября 2023
Сегодня, 1 октября, исполнилось 80 лет выдающемуся французскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Жан-Жаку Анно.

Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет
фото: globaltimes.cn

Мастер родился 1 октября 1943 года в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Учился в школе Вожирар, изучал литературу в Сорбонне, а в 1964-м окончил парижский Институт высшего кинообразования, после чего отправился на военную службу, которую проходил в Камеруне. Свой армейский опыт сумел зарифмовать с желанием снимать кино, снимая учебные фильмы для французской армии.

Режиссерский дебют в полном метре состоялся в 1976-м с фильмом «Черное и белое в цвете», в котором будущий классик снова обратился с своему личному опыту военной службы в Камеруне. Вторая режиссерская работа «Удар головой» принесла ему славу на родине после того, как сыгравший в ней Жан Буиз получил «Сезар». Следующей ленте Анно «Битва за огонь» вручили «Сезары» за лучший фильм и режиссуру. В 1986-м вышла поставленная им экранизация романа Умберто Эко «Имя розы» с Шоном Коннери и Кристианом Слейтером, которой вручили «Сезар» как лучшей картине на иностранном языке. Далее последовали «Медведь» по роману Джеймса Оливера Кервуда «Гризли» (также отмечен «Сезаром» за постановку) и чувственная адаптация автобиографической повести Маргерит Дюрас «Любовник». В 1995-м создал первую в истории мирового кино игровую картину в технологии IMAX 3D «Крылья отваги».

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На счету Жан-Жака Анно 17 режиссерских работ, 12 сценариев и девять спродюсированных проектов. Поставил также такие фильмы, как «Семь лет в Тибете», «Враг у ворот», «Два брата», «Миллион лет до нашей эры 2», «Черное золото», «Тотем волка» и «Правда о деле Гарри Квеберта». В 2022-м вышла его картина «Нотр-Дам горит», посвященная пожару в Соборе Парижской богоматери, случившемуся в 2019-м.

Председатель организации French Hollywood Circle, объединяющей более 130 французских профессионалов, работающих в голивудской киноиндустрии. Женат на скрипт-супервайзере Лоуренс Дюваль-Анно, с которой сотрудничает во всех своих картинах, начиная с фильма «Имя розы». Обладатель 22 престижных наград, включая приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф, два «Сатурна» и премию «Давид ди Донателло».
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фильмы
Битва за огоньВраг у воротДва братаИмя розыЛюбовникМедведьМиллион лет до нашей эры 2Нотр-Дам горитПравда о деле Гарри КвебертаСемь лет в ТибетеТотем волкаУдар головойЧерное и белое в цветеЧёрное золото

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Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет фотографии
на съемках фильма «Нотр-Дам горит»
Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет фотографии
на съемках фильма «Нотр-Дам горит»
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