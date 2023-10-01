Создателю фильмов «Имя розы» и «Медведь» Жан-Жаку Анно исполнилось 80 лет

Сегодня, 1 октября, исполнилось 80 лет выдающемуся французскому режиссеру, сценаристу и продюсеру Жан-Жаку Анно
.
Мастер родился 1 октября 1943 года в департаменте Эсон на севере центральной части Франции. Учился в школе Вожирар, изучал литературу в Сорбонне, а в 1964-м окончил парижский Институт высшего кинообразования, после чего отправился на военную службу, которую проходил в Камеруне. Свой армейский опыт сумел зарифмовать с желанием снимать кино, снимая учебные фильмы для французской армии.
Режиссерский дебют в полном метре состоялся в 1976-м с фильмом «Черное и белое в цвете
», в котором будущий классик снова обратился с своему личному опыту военной службы в Камеруне. Вторая режиссерская работа «Удар головой
» принесла ему славу на родине после того, как сыгравший в ней Жан Буиз
получил «Сезар». Следующей ленте Анно «Битва за огонь
» вручили «Сезары» за лучший фильм и режиссуру. В 1986-м вышла поставленная им экранизация романа Умберто Эко «Имя розы
» с Шоном Коннери
и Кристианом Слейтером
, которой вручили «Сезар» как лучшей картине на иностранном языке. Далее последовали «Медведь
» по роману Джеймса Оливера Кервуда «Гризли» (также отмечен «Сезаром» за постановку) и чувственная адаптация автобиографической повести Маргерит Дюрас
«Любовник
». В 1995-м создал первую в истории мирового кино игровую картину в технологии IMAX 3D «Крылья отваги».
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На счету Жан-Жака Анно 17 режиссерских работ, 12 сценариев и девять спродюсированных проектов. Поставил также такие фильмы, как «Семь лет в Тибете
», «Враг у ворот
», «Два брата
», «Миллион лет до нашей эры 2
», «Черное золото
», «Тотем волка
» и «Правда о деле Гарри Квеберта
». В 2022-м вышла его картина «Нотр-Дам горит
», посвященная пожару в Соборе Парижской богоматери, случившемуся в 2019-м.
Председатель организации French Hollywood Circle, объединяющей более 130 французских профессионалов, работающих в голивудской киноиндустрии. Женат на скрипт-супервайзере Лоуренс Дюваль-Анно, с которой сотрудничает во всех своих картинах, начиная с фильма «Имя розы». Обладатель 22 престижных наград, включая приз ММКФ за вклад в мировой кинематограф, два «Сатурна» и премию «Давид ди Донателло».
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