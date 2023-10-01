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Лучшим фильмом фестиваля в Сан-Себастьяне признан «Рог» Хайоне Камборды

1 октября
2023 год

Новости кино >>
1 октября 2023
71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне подвел итоги. «Золотой раковины» за лучший фильм удостоен «Рог» испанского режиссера Хайоне Камборды. Список остальных лауреатов опубликован на сайте смотра.


Специальным призом жюри и статуэткой за операторскую работу отмечена лента Изабеллы Эклёф «Калак». Лучшими режиссерами признаны Пэн Цзы-Хуэй и Пин-Вэнь Ван, снявшие «Путешествие весной». Награды за лучшую главную роль достались Тацуе Фуджи, сыгравшему в «Великом отсутствии» Кэя Тикауры, и Марсело Субиотто за образ, созданный в фильме Марии Альче и Бенхамина Найштата «Пуан», получившему также приз за сценарий. Ховика Кеучкеряна наградили за роль второго плана в ленте Изабель Койшет «Одна любовь».

Главный приз секции дебютов «Новые режиссеры» вручили индийской картине Дивы Шах «Бахадур храбрый». В секции «Горизонты» победу одержал «Замок» Мартина Бенчимола. Приз зрительских симпатий ушел «Обществу снега» Хуана Антонио Байоны, а приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм – фильму Маттео Гарроне «Я капитан». Призом ФИПРЕССИ отмечены «Ногти» Христоса Нику.
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