Лучшим фильмом фестиваля в Сан-Себастьяне признан «Рог» Хайоне Камборды

71-й международный кинофестиваль в Сан-Себастьяне подвел итоги. «Золотой раковины» за лучший фильм удостоен «Рог» испанского режиссера Хайоне Камборды. Список остальных лауреатов опубликован на сайте
смотра.
Специальным призом жюри и статуэткой за операторскую работу отмечена лента Изабеллы Эклёф «Калак». Лучшими режиссерами признаны Пэн Цзы-Хуэй и Пин-Вэнь Ван, снявшие «Путешествие весной». Награды за лучшую главную роль достались Тацуе Фуджи
, сыгравшему в «Великом отсутствии» Кэя Тикауры, и Марсело Субиотто за образ, созданный в фильме Марии Альче и Бенхамина Найштата «Пуан», получившему также приз за сценарий. Ховика Кеучкеряна наградили за роль второго плана в ленте Изабель Койшет
«Одна любовь».
Главный приз секции дебютов «Новые режиссеры» вручили индийской картине Дивы Шах «Бахадур храбрый». В секции «Горизонты» победу одержал «Замок» Мартина Бенчимола. Приз зрительских симпатий ушел «Обществу снега
» Хуана Антонио Байоны
, а приз зрительских симпатий за лучший европейский фильм – фильму Маттео Гарроне
«Я капитан
». Призом ФИПРЕССИ отмечены «Ногти
» Христоса Нику
.
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