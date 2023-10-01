Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»

1 октября
2023 год

Новости кино >>
1 октября 2023
«Dомашний» в новом телевизионном сезоне подготовил для зрительниц 100 мелодрам. Согласно пресс-службе канала, линейка премьер «Сквозь слёзы к счастью» откроется 2 октября в 19:00 мини-сериалом Петра Смирнова «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко, Степаном Бекетовым и Владимиром Бутенко в главных ролях.

«Слишком близко, слишком больно»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету в семье Климовых, учительницы Ольги и следователя Кирилла, царят любовь, уважение и нежная привязанность. Но каждый из них хранит свои тайны: Ольга боится рассказать мужу о своем бесплодии, а Кирилл посещает массажный салон. На праздник в честь новоселья Климовых неожиданно приезжает брат Кирилла Михаил – один из богатейших людей в городе – чтобы помириться и восстановить семейные узы. Однако Кирилл отказывается мириться с братом, предупреждая жену, что Михаил – опасный человек.

3 октября состоится премьера «Забытого рецепта любви» Сергея Щербина, в которои главные роли исполнили Николина Калиберда и Всеволод Макаров. Это история владелицы небольшой пекарни Светы, воспитывающей в одиночестве сына Ваньку. На следующий день, 4 октября, состоится показ мини-сериала Эдуарда Пальмова «Обещаю не любить» с Ольгой Михайловой и Сергеем Мухиным про успешного ландшафтного дизайнера Екатерину, узнавшую, что у нее серьезная болезнь. 5 октября зрительницы смогут увидеть премьеру мелодрамы Руслана Паушу «Восемь лет в ожидании любви» с Анной Левановой, Василием Бриченко и Владимиром Андрияновым, рассказывающую про влюбленных Светлану и Вадиму, чьи планы пожениться разрушил несчастный случай. Завершится неделя премьер 6 октября мелодрамой Влада Николаева «Мужчина, который не хочет на мне жениться», в которой Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли Елену и Андрея, проживших в гражданском браке десять лет и расставшихся из-за его желания быть свободным мужчиной.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ирина Шеянова и Владимир Баркалая сыграли в мелодраме «Мужчина, который не хочет на мне жениться»
Анна Сказко, Степан Бекетов и Владимир Бутенко проверили на прочность «Семейные узы»
Анна Леванова, Василий Бриченко и Владимир Андриянов ждали «Восемь лет в ожидании любви»
Ольга Михайлова и Сергей Мухин пообещали не любить
Николина Калиберда и Всеволод Макаров нашли «Забытый рецепт любви»
Поиск по меткам
Dомашний
персоны
Владимир АндрияновВладимир БаркалаяСтепан БекетовВасилий БриченкоВладимир БутенкоНиколина КалибердаАнна ЛевановаВсеволод МакаровОльга Михайлова (II)Сергей МухинВлад НиколаевЭдуард ПальмовРуслан ПаушуАнна СказкоПётр СмирновИрина ШеяноваСергей Щербин
фильмы
8 лет в ожидании любвиЗабытый рецепт любвиМужчина, который не хочет на мне женитьсяОбещаю не любитьСлишком близко, слишком больно

анонс

Скорбим

Виталий Коняев
30 сентября ушёл из жизни актёр Виталий Коняев.
Александр Липов
29 сентября ушёл из жизни актёр Александр Липов.
Григорий Беленький
28 сентября ушёл из жизни кинооператор Григорий Беленький.
Ион Друцэ
28 сентября ушёл из жизни писатель Ион Друцэ.
Майкл Гэмбон
28 сентября ушёл из жизни актёр Майкл Гэмбон.

День рождения >>

Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Геннадий Нилов
Ольга Рептух
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Кэти Аселтон
Стефано Дионизи
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Лоуренс Харви
Кариба Хейне
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Афиша кино >>

Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен