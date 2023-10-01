Мини-сериал «Слишком близко, слишком больно» с Анной Сказко откроет линейку премьер на «Dомашнем»

По сюжету в семье Климовых, учительницы Ольги и следователя Кирилла, царят любовь, уважение и нежная привязанность. Но каждый из них хранит свои тайны: Ольга боится рассказать мужу о своем бесплодии, а Кирилл посещает массажный салон. На праздник в честь новоселья Климовых неожиданно приезжает брат Кирилла Михаил – один из богатейших людей в городе – чтобы помириться и восстановить семейные узы. Однако Кирилл отказывается мириться с братом, предупреждая жену, что Михаил – опасный человек.
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