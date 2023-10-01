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Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях»

1 октября
2023 год

Новости кино >>
1 октября 2023
Джульетта Геринг, Кристина Шелобкова, Алексей Матошин, Михаил Карпенко и Тимофей Якомульский сыграли главные роли в десятисерийной мелодраме Натальи Хлопецкой «На законных основаниях», сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний».

Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

По сюжету сериала директор успешного юридического агентства Марьяна Ямпольская берет на стажировку дочь своей сестры Дину. Бойкая и ответственная, она сразу становится центром внимания сотрудников, среди которых Гена Башкаев, основной конкурент Дины, и Виктор Дорошин, совладелец агентства. Последнее особенно раздражает Марьяну, в молодости у них был роман и ее чувства к Дорошину до сих пор не остыли. Он же, в свою очередь, держит Марьяну на коротком поводке как юриста, который полезен ему в бизнесе, хотя сам давно счастливо женат. Соперничество между Диной и Марьяной нарастает пропорционально ее успехам, юное дарование наступает на пятки не только профессионально. Неожиданно открывшиеся семейные тайны заставляют Марьяну окунуться в свое прошлое и еще раз пережить драматичные события юности. Пройдя через испытания, героиня встретит надежного свободного мужчину, который позволит ей почувствовать себя настоящей женщиной.

«Изначально сходства у нас было мало – моя героиня, честно говоря, обладает большей ответственностью, чем я настоящая. Но в Марьяне есть то, что созвучно мне – ее внутренний мир, ее надлом, ее ошибки, разочарования, ее не дающее успокоения чувство вины. Мне бы хотелось, чтобы моей героине сопереживали: ругали, хвалили, осуждали, вместе с ней плакали и радовались, но не оставались равнодушными. Моя задача была – найти в ней человечность. Получилось ли — оценивать зрителям», — говорит Джульетта Шабанова.

Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

За визуальную составляющую сериала отвечают оператор Евгений Хлопецкий и художник-постановщик Константин Винокуров. Сценарий написала Кира Худолей, а музыку — композитор Андрей Климинов.

По словам Кристины Шелобковой, «Дина очень эмпатична! Жажда помочь человеку дает ей сильный характер. Поэтому сериал не только про соперничество и любовь, но и про человечность и дружбу. Многие персонажи открывают в себе новые черты и эмоции, которые раньше скрывались».
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Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях» фотографии
Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях» фотографии
Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях» фотографии
Джульетта Геринг и Кристина Шелобкова стали соперницами в мелодраме «На законных основаниях» фотографии
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