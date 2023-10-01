Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Лара Крофт заговорит голосом Хейли Этвелл

1 октября
2023 год

Новости кино >>
1 октября 2023
Хейли Этвелл подарит свой голос Ларе Крофт в анимационной «Расхитительница гробниц» от Netflix. Тизер свежей адаптации популярной серии видеоигр был представлен публике в рамках цифровой презентации DROP 01.



По информации портала IMDb, в озвучании мультфильма производства Legendary Television также принимают участие Аллен Мальдонадо и Эрл Бейлон, режиссером выступит Джоуи Солоуэй, а за сценарий отвечает Таша Хуо. Даты выхода у сериала пока нет. Ожидается, что зрителям расскажут о первых шагах Лары Крофт в качестве расхитительницы гробниц.

Лара Крофт заговорит голосом Хейли Этвелл

Кроме того, потенциальным зрителям показали тизер аниме-сериала Ади Шанкара по мотивам культовой серии слэшеров Devil May Cry от Capcom, который создает южнокорейская студия Studio Mir под присмотром создателя последних трех частей DMC Хидеаки Ицуно.



Среди других любопытных роликов презентации — семиминутное начало «Кастлвании: Ноктюрна», преставляющего собой ответвление от основного сериала, и тизер третьего сезона детского приключения «Соник Прайм».

В рамках DROP 01 также стало известно, что «Капитан Лазерхок: Ремикс Кровавого Дракона», основанный на шутере Far Cry 3: Blood Dragon, выйдет 19 октября.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Ghibli вместо Тиндера и трусы Гандама: главные новости аниме за неделю
Как получить приглашение на свадьбу Сейлор Мун: главные новости аниме за неделю
Лара Крофт обретет собственную вселенную
Конец «Ван-Писа», возрождение «Берсерка»: главные новости аниме за неделю
«Лара Крофт» и «Кинг Конг» продолжатся в виде аниме
На телевидении заплачет дьявол
Поиск по меткам
Netflixигры
персоны
Аллен МальдонадоХейли Этвелл
фильмы
Капитан Лазерхок: Ремикс Кровавого ДраконаКастлванияКастлвания: НоктюрнРасхитительница гробницСоник Прайм

анонс

Скорбим

Виталий Коняев
30 сентября ушёл из жизни актёр Виталий Коняев.
Александр Липов
29 сентября ушёл из жизни актёр Александр Липов.
Григорий Беленький
28 сентября ушёл из жизни кинооператор Григорий Беленький.
Ион Друцэ
28 сентября ушёл из жизни писатель Ион Друцэ.
Майкл Гэмбон
28 сентября ушёл из жизни актёр Майкл Гэмбон.

День рождения >>

Михаил Дорожкин
Олег Драч
Олег Ефремов
Ирина Калиновская
Геннадий Нилов
Ольга Рептух
Нина Усатова
Чулпан Хаматова
Дмитрий Щербина
Кэти Аселтон
Стефано Дионизи
Филипп Нуаре
Джордж Пеппард
Лоуренс Харви
Кариба Хейне
Джули Эндрюс
все родившиеся 1 октября >>

Афиша кино >>

Пожары
драма, исторический фильм, экранизация
Канада, Франция, 2010
Алексей Балабанов. Послесловие…
Россия, 2023
Первая любовь
драма
Россия, 2023
Школа магических зверей. Тайна подземелья
детский фильм, комедия, приключения, семейное кино
Германия, 2022
30 ночей с бывшей
комедия, мелодрама
Аргентина, 2022
Гардемарины 1787. Мир
исторический фильм, мелодрама, приключения
Россия, 2020
Грани любви
драма, комедия
Франция, 2022
Дом тысячи дверей
мистика, триллер, фильм ужасов
США, 2023
Дурные деньги
биография, драма, комедия
США, 2023
Капкан: Судная ночь
триллер
США, Франция, 2023
Повелитель ветра
биография, драма, приключения
Россия, 2023
Сестра, действуй!
комедия
Франция, 2022
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram