Лара Крофт заговорит голосом Хейли Этвелл

Хейли Этвелл
подарит свой голос Ларе Крофт в анимационной «Расхитительница гробниц
» от Netflix. Тизер свежей адаптации популярной серии видеоигр был представлен
публике в рамках цифровой презентации DROP 01.
По информации портала IMDb
, в озвучании мультфильма производства Legendary Television также принимают участие Аллен Мальдонадо
и Эрл Бейлон, режиссером выступит Джоуи Солоуэй, а за сценарий отвечает Таша Хуо. Даты выхода у сериала пока нет. Ожидается, что зрителям расскажут о первых шагах Лары Крофт в качестве расхитительницы гробниц.
Кроме того, потенциальным зрителям показали тизер аниме-сериала Ади Шанкара по мотивам культовой серии слэшеров Devil May Cry от Capcom, который создает южнокорейская студия Studio Mir под присмотром создателя последних трех частей DMC Хидеаки Ицуно.
Среди других любопытных роликов презентации — семиминутное начало
«Кастлвании: Ноктюрна
», преставляющего собой ответвление от основного сериала
, и тизер
третьего сезона детского приключения «Соник Прайм
».
В рамках DROP 01 также стало известно, что «Капитан Лазерхок: Ремикс Кровавого Дракона
», основанный на шутере Far Cry 3: Blood Dragon, выйдет 19 октября.
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