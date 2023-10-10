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Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона»

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023
На официальном сайте грядущего аниме «Путь пона» появился новый трейлер, посвященный одной из героинь оригинальной истории — Насико Дзиппэнсе. Премьера сериала от студии OLMУ Коми проблемы с общением», «Необычное такси») запланирована на январь 2024 года. Впрочем, для начала ознакомьтесь с основным трейлером, который вышел чуть раньше:


В Ономити — городе холмов и кошек, что в префектуре Хиросима, — живут четыре подружки: Насико, Риш, Пай и Идзуми. Узнав, что салон маджонга, принадлежащий её отцу, пустует, Насико решает переоборудовать его на свой вкус. Теперь у одноклассниц есть уютное местечко, где можно отдыхать, готовить, пить чай и тренировать серые клеточки, логику и внимательность, играя в древнюю китайскую игру.

Читать Мини-гид по реальным местам и городам в аниме
Вот теперь можно смотреть короткий персональный ролик о Насико:


Роли надежных подруг распределились так:

Насико — Каори Маэда (Суми Синадзугава из «Истребителя демонов: Деревни кузнецов» и Сапфир из «Доктора Стоуна»).
Идзуми — Сион Вакаяма (Такина Иноуэ из «Ликолис Рекойл» и Ай Миэ из «Моя возлюбленная забыла свои очки»).
Пай — Иори Саэки (Мика из «Школьной формы Акэби» и Мэно из «Жизни девушки-карателя»).
Риш — Юи Кондо (Бива Хаяхидэ из «Девушек-пони: Славного дерби» и Мирашон из «Каменного океана»).
Присоединившаяся позже Эми — Хибику Ямамура (Токио из «Иллюзии рая» и Мидзути из «Выдающихся зверей»).

Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона»

Сюжет стратегического аниме придумал IIS-P, скриптом и постановкой занимается Тацума Минамикава (эпизоды в «Атаке титанов» и «Пламенной бригаде пожарных»). Нэги ХарубаПять невест») разрабатывает оригинальные эскизы персонажей, а Кэндзи ОтаКопье и маски») адаптирует их для анимации. Юко Такахаси (второй сезон сериала «Влюблённые учёные и научное доказательство любви»), Такума Соги, hisakuniПустоголовый переведённый ученик»), Рико Охаси, Кандзи Эгути и Shari пишут музыку. Бывшая участница идол-группы Nogizaka46, а ныне профессиональный игрок в маджонг Кана Накада исполняет опенинг Ponpopopon.

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Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона» фотографии
Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона» фотографии
Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона» фотографии
Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона» фотографии
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