Что наша жизнь — маджонг: трейлеры нового азартного аниме «Путь пона»

На официальном сайте грядущего аниме «Путь пона
» появился новый трейлер, посвященный одной из героинь оригинальной истории — Насико Дзиппэнсе. Премьера сериала от студии OLM
(«У Коми проблемы с общением
», «Необычное такси
») запланирована на январь 2024 года. Впрочем, для начала ознакомьтесь с основным трейлером, который вышел чуть раньше:
В Ономити — городе холмов и кошек, что в префектуре Хиросима, — живут четыре подружки: Насико, Риш, Пай и Идзуми. Узнав, что салон маджонга
, принадлежащий её отцу, пустует, Насико решает переоборудовать его на свой вкус. Теперь у одноклассниц есть уютное местечко, где можно отдыхать, готовить, пить чай и тренировать серые клеточки, логику и внимательность, играя в древнюю китайскую игру.
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Мини-гид по реальным местам и городам в аниме
Вот теперь можно смотреть короткий персональный ролик о Насико:
Роли надежных подруг распределились так:
Насико — Каори Маэда
(Суми Синадзугава из «Истребителя демонов: Деревни кузнецов
» и Сапфир из «Доктора Стоуна
»).
Идзуми — Сион Вакаяма
(Такина Иноуэ
из «Ликолис Рекойл
» и Ай Миэ
из «Моя возлюбленная забыла свои очки
»).
Пай — Иори Саэки
(Мика из «Школьной формы Акэби
» и Мэно из «Жизни девушки-карателя
»).
Риш — Юи Кондо
(Бива Хаяхидэ из «Девушек-пони: Славного дерби
» и Мирашон из «Каменного океана
»).
Присоединившаяся позже Эми — Хибику Ямамура
(Токио
из «Иллюзии рая
» и Мидзути из «Выдающихся зверей
»).
Сюжет стратегического аниме придумал IIS-P
, скриптом и постановкой занимается Тацума Минамикава
(эпизоды в «Атаке титанов
» и «Пламенной бригаде пожарных
»). Нэги Харуба
(«Пять невест
») разрабатывает оригинальные эскизы персонажей, а Кэндзи Ота
(«Копье и маски
») адаптирует их для анимации. Юко Такахаси
(второй сезон сериала «Влюблённые учёные и научное доказательство любви
»), Такума Соги
, hisakuni
(«Пустоголовый переведённый ученик
»), Рико Охаси
, Кандзи Эгути
и Shari
пишут музыку. Бывшая участница идол-группы Nogizaka46
, а ныне профессиональный игрок в маджонг Кана Накада
исполняет опенинг Ponpopopon
.
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