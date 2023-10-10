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Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка»

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023

Опубликован первый тизер восьмисерийного сказочного комедийного детектива «Волшебный участок» производства онлайн-кинотеатра Okko, продюсерского центра Originals Production и кинокомпании «Место силы».



В ролике Павла Деревянко можно увидеть в образе Горыныча.

«Прежде всего в этой истории меня заинтересовал мой персонаж – Змей Горыныч о трех головах. Вернее, о трех сущностях. Мы окрестили их брутальный, женщина и ребенок. Вот эти превращения из одного в другое – это и было для меня самым интересным. Ну и потом, конечно, мне очень нравится меняться, быть как можно более разнообразным в кадре. Этих выразительных средств всегда не хватает. И когда выпадает возможность сыграть подобные истории, я всегда с большим удовольствием за них берусь», — рассказал о своем герое Деревянко.

Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Режиссером сериала выступил Степан Гордеев, а автором сценария и шоураннером – Александр Носков.

По словам Степана Гордеева, «это был довольно сложный проект, в котором очень много компьютерной графики, спецэффектов, пластического грима и реквизита. Было много сложностей, начиная с этапа разбора сценария: по сути, на этапе подготовки, нам пришлось придумывать свою микровселенную. Боятся ли упыри солнечного света? Отражаются ли они в зеркале? Есть ли жабры у русала и как выглядят лешие? Всё это надо было придумать и обосновать, чтобы герои получились живыми и убедительными. Тут, конечно, меня очень выручила наша замечательная команда: художник-постановщик Жанна Пахомова, художник по гриму Настя Эсадзе, художник по реквизиту Настя Яхимович, хужожник по костюмам Аня Баштовая и CG-супервайзер Женя Лесниченко. Ну и конечно же, моя правая рука – лучший оператор на свете Роберт Саруханян. Без них наш проект не был бы таким выразительным и хулиганским. Они привнесли массу интересных идей! И не могу не отметить актеров: мне очень с ними повезло, они классные, веселые и очень отзывчивые. Ева Смирнова – вообще душа всей площадки и замечательный юный артист».

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Зрителям поведают историю бывшего полицейского Лёхи, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Она не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит брата стать опекуном для восьмилетней девочки. Лёха делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок, когторый оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Лёха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для главного героя настоящим испытанием.

«"Волшебный участок" жду с большим нетерпением! Очень интересно увидеть, что у нас получилось. Почти каждый съемочный день был для меня испытанием, будь то возвращение нашего героя из "сказочного централа" через ледяную прорубь или работа на площадке с таким мэтром и потрясающей девушкой – Татьяной Анатольевной Догилевой. Желаю всем приятного просмотра, увидимся в Okko совсем скоро», — говорит Николай Наумов, сыгравший главного героя.

Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

Помимо вышеназванных, в актерском составе также числятся Филипп Янковский, Илья Соболев, Гоша Куценко, Дарья Мельникова, Мария Смольникова, Алексей Золотовицкий, Андрей Добровольский, Ида Галич, Мария Ахметзянова, Лев Зулькарнаев, Ольга Медынич, Никита Кологривый и Сергей Чихачёв.

Исполнителя роли Гнома Илью Соболева «этот сериал заинтересовал смешным сценарием и необычным персонажем: мой герой, смешной, смелый и пошлый гномик, матерится любыми словами, даже самыми необычными. Да за такое я был готов заскочить в "Волшебный участок" с двух ног! Тем более, когда так повезло с командой: режиссер помогал на площадке и было очень приятно со всеми работать. Зрителей Okko ждет крутая современная сказка для взрослых и немного для детей».
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Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка» фотографии
Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка» фотографии
Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка» фотографии
Павлу Деревянко не понравилась шаурма в тизере «Волшебного участка» фотографии
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