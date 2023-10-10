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Светлана Ходченкова стала «Мамой из прошлого»

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023

В Санкт-Петербурге стартовали съемки семейной комедии Анны Курбатовой «Мама из прошлого» со Светланой Ходченковой, Константином Крюковым и Олегом Савостюком в главных ролях. Сопродюсером картины выступает Start, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Светлана Ходченкова стала «Мамой из прошлого»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

Режиссер Анна Курбатова считает, что фильм поможет родителям и их детям взглянуть друг на друга с новой стороны: «В нашей комедии, возможно, присутствует некоторое безумие, но это то, что делает ее особенной. Часто мы так погружены в работу и быт, что забываем жить полной жизнью. "Мама из прошлого" призвана напомнить, что время летит незаметно, и нужно уметь наслаждаться каждым моментом».

По сюжету беззаботная семнадцатилетняя Ольга, планирующая избавиться от нежелательной беременности, переносится из 2005-го в 2024-й и оказывается 36-летней матерью-одиночкой. Ее сын — одиннадцатиклассник, а она — чопорный директор школы Ольга Васильевна Глаголина. Точнее, чопорной она была до недавнего времени. Сейчас Ольга Васильевна ведет себя как семнадцатилетняя оторва из нулевых. А сын Иван, лишившись родительского контроля, получает возможность реализовать свои заветные мечты. Но выясняется, что кто-то должен взять на себя груз ответственности за семью.

Светлана Ходченкова стала «Мамой из прошлого»
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Как передать манеры, эмоции и мироощущение 17-летней девчонки? Необходимо искать разные актерские приемы, пластические и лексические особенности, чтобы сделать свою героиню убедительной. Вспомнить какой была я и мои друзья в этом возрасте. Интересно поработать с такой фактурой — для меня это настоящий вызов», — рассказала о своей роли Светлана Ходченкова.

В картине также снимаются Сергей Жарков, Антон Шаврин и другие актеры. За визуальную составляющую отвечают оператор Сергей Чистяков и художник-постановщик Полина Череда.
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