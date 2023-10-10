Карина Разумовская, Ирина Пегова и Павел Трубинер снимаются в мелодраме «Здесь все свои»

По сюжету в дальневосточном поселке Черновка, окруженном тайгой и болотами, происходит чрезвычайное происшествие: сгорает лесопилка, а утром там находят обгоревшие до неузнаваемости тела. Из райцентра приезжает молодой следователь Евгения Ракитина (Разумовская). Местные власти и сами жители поселка всячески пытаются замять дело, списав все на несчастный случай, но профессиональное чутье подсказывает Евгении, что здесь что-то нечисто. И чем глубже героиня погружается в это дело, тем больше понимает: люди здесь повязаны между собой не только родственными узами. Сопоставив показания свидетелей, она делает вывод, что разгадку тайны ей придется искать в прошлом.
«Это очень сильная, захватывающая история, в которой герои вынуждены действовать в экстремальных обстоятельствах, когда на кону вопрос жизни и смерти, когда каждый должен сделать свой выбор между честью и бесчестием, между правдой и ложью. Детективная составляющая дает сюжету невероятное напряжение, позволяет обновить психологические и социальные конфликты. Главные героини – три женщины, каждая со своей правдой, драмой и необыкновенной силой», — рассказала Елена Николаева.
Съемки пройдут в Ленинградской области: на Старой финской мельнице, в природных заповедниках, пещерах и на болотах. Творческая команда работает в полевых условиях: технику приходится заносить на руках в труднодоступные локации, а актерам – тонуть в трясине без дублеров. Специально для сериала съемочная группа построила в глухих лесах землянки и лесопилку, предназначенную для сцены разрушительного пожара.
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