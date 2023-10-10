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Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023
Сериал Анны Зайцевой «Саша против!» выйдет в онлайн-кинотеатре Premier 2 ноября, сообщает пресс-служба платформы.

Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Premier

Главные роли в драмеди производства компании SoloFilm исполнят Анна Потебня и Алихан Нуржауов, а компанию им составили Азамат Нигманов, Настасья Кербенген, Евгений Кунцевич, Денис Никитин, Полина Денисова, Кирилл Русин, Антон Соломатин, Даня Киселёв и Александр Власенко. Сценарий написала создательница популярного подросткового сериала «Сама дура» Анна Зайцева и Дарья Масловская.

Зрителей ожидает рассказ о 17-летних подростках: москвичке Саше и казахе Мамажане. Главные герои внезапно узнают, что их родители собираются сыграть свадьбу, и теперь они станут сводными братом с сестрой и будут жить под одной крышей. Вскоре оба понимают, что мирное благополучное сосуществование вряд ли возможно: Жан мешает Саше делать спортивную карьеру, а Саша Жану – заниматься музыкой. Чтобы избавиться друг от друга, подростки вступают в противостояние, которое приводит к неожиданным для обоих последствиям.

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По словам Анны Зайцевой, «Саша — тайский боксер, Жан увлекается рэпом. Родители обоих их увлечения не поддерживают. Жизнь в одной комнате становится испытанием для обоих — их отношения не ладятся с самого начала. Однако все складывается так, что ребята вынуждены искать точки соприкосновения, и это неожиданно заставляет их лучше понять не только друг друга, но и себя. Мы хотим поговорить об очень важной для нас теме – наш сериал о толерантности в самом широком смысле этого слова, к людям другой национальности, к людям другого пола, к людям, которые необычно выглядят: ко всем, ведь на самом деле все отличаются от всех».
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Сама дураСаша против!

фотографии >>
Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября фотографии
Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября фотографии
Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября фотографии
Премьера драмеди Анны Зайцевой «Саша против!» состоится 2 ноября фотографии
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