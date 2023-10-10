Никита Ефремов обернется Соловьем-Разбойником в сказке Карена Оганесяна «Стальное сердце»

Сказка начинается во времена Древней Руси. Армия Соловья-Разбойника осаждает славный Чернигов-град. Злодея поддерживает древняя и очень черная магия языческого бога Велеса. Устоять получается лишь у великого богатыря Ильи Муромца. В честной схватке Муромец побеждает Соловья, и разбойник клянется отомстить, сделав так, что о подвигах Ильи потомки забудут навсегда. Действие перемещается в наши дни, где все случилось именно так, как замыслил Соловей. Именно его чтят, как героя Древней Руси, именно он красуется на картинах Васнецова и Врубеля в Третьяковской Галерее. Cоловей дожил до нашего времени благодаря волшебному эликсиру Велеса и мечтает вернуть своего темного властелина на Землю. Муромца же называют Разбойником и отъявленным злодеем. Не верит в эту легенду профессор Киселев (Васильев). Ему удается найти Муромца на севере, во льдах подводной пещеры, где состоялся последний бой между богатырем и разбойником. Благодаря разработке Киселева — стальному сердцу — герой возвращается в наш мир. Однако этот подвиг стоит профессору жизни. Теперь его сыновьям Максиму и Егору предстоит остановить Соловья и вернуть честное имя Ильи Муромца — в поединках гигантских воинов-роботов на «Робоарене».
По словам Карена Оганесяна, «это кино про наших былинных героев. Про родных и хорошо всем знакомых. Мне, как режиссеру, хотелось заинтересовать современного зрителя. Для меня важно, чтобы наша молодежь, не только узнала про Илью Муромца и Соловья Разбойника, но и полюбила их в современной интерпретации. Но наш фильм — это не только экшен и битвы роботов. Это кино о семье и человеческих ценностях – о двух братьях, которые, преодолев все сложности и разногласия, вместе с Муромцем должны восстановить справедливость, и закончить дело, которое начал их отец».
фото: пресс-служба фильма
Специально для картины были разработаны модели боевых роботов на основе известных персонажей из древнерусских былин. На «Робоарену» вместе с Ильей Муромцем и Соловьем-Разбойником выйдут Кощей Бессмертный, Жар-Птица, Тугарин-Змей и Лихо Одноглазое. Сценарий написали Кирилл Журенков и Надежда Воробьева.
За производство картины отвечает кинокомпания «Карго» при поддержке Фонда кино. Съемки в Москве продлятся до весны 2024-го, после чего «Стальное сердце» отправится в пост-продакшен, в фильме запланировано много компьютерной графики и спецэффектов. Картину планируется выпустить в российских кинотеатрах перед новым 2025 годом.
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