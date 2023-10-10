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Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны»

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023

Кино-Театр.Ру представляет премьеру трейлера дебютной картины Светланы Самошиной по сценарию Наталии Мещаниновой «Край надломленной луны», получившей гран-при конкурса «Русские премьеры» 45-го Московского международного кинофестиваля. Главные роли в фильме сыграли Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова. В прокат лента выйдет 2 ноября.

Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны»

В центре сюжета — семья, в которой одинокая мать (Толстоганова) пытается воспитывать младшую дочь-подростка (Лобанова), практически потеряв контакт со старшей (Шепелева). По сюжету, четырнадцатилетняя Соня неожиданно узнает, что мама много лет врала о смерти отца, а ему запретила общаться с дочерьми — и сбегает из дома. Старшая сестра Сони отправляется на поиски и находит ее на старой даче: там три женщины вынуждены наконец-то проговорить все проблемы, обиды и страхи, которые замалчивались годами.



«Принято считать, что связь между матерью и ребенком неразрывна, а любовь – безусловна. Но это не всегда так. Именно поэтому часто мы не задумываемся о том, что отношения между детьми и родителями могут быть не только самыми крепкими, но и самыми хрупкими. Обязаны ли дети любить своих родителей? Обязаны ли родители любить своих детей? Требуют ли эти отношения работы над ними, или эта любовь абсолютна и непреходяща? Можно ли построить счастливую семью на лжи? Бывает ли ложь во благо? Всегда ли существует выбор и ответственность за него? Фильм «Край надломленной Луны» поднимает эти вопросы в отношениях детей и родителей. Для меня это очень личное кино, которое помогло мне найти ответ на большинство из этих трудных вопросов. Я надеюсь, что оно не оставит равнодушным и зрителей», – говорит режиссер Светлана Самошина.

До выхода в прокат премьера фильма состоится 25 октября в московском кинотеатре «Художественный». На широкие экраны картину выпускает кинокомпания «Пионер».
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Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны» фотографии
Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны» фотографии
Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны» фотографии
Виктория Толстоганова, Анна Шепелева и Маша Лобанова переживают потерю в трейлере фильма «Край надломленной луны» фотографии
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