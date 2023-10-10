Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника»

В сети появился дублированный трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника
» режиссёра Ерлингура Тороддсена
(«Сумерки
»).
Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, и мистический странник, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она — обычный музыкант. Но однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, а таким даром Гамельнский крысолов просто так делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.
Главные ролик в картине сыграли Шарлотта Хоуп
, Джулиан Сэндз
, Боян Анев
, Кэйт Николс
, Алексис Родни
, Филипп Кристофер
и другие.
В российский прокат «Проклятие Дудочника
» выйдет 30 ноября.
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