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Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника»

10 октября
2023 год

Новости кино >>
10 октября 2023
В сети появился дублированный трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника» режиссёра Ерлингура ТороддсенаСумерки»).


Древняя легенда о Пегом Дудочнике пугала людей на протяжении веков. Но что, если не все в ней вымысел, и мистический странник, который безжалостно обрекал целые поселения на смерть, существует? Мэл далека от древних историй: она — обычный музыкант. Но однажды ей удается наиграть мелодию, способную вводить людей в транс, а таким даром Гамельнский крысолов просто так делиться не станет. Теперь древнее зло опять появится в этом мире, чтобы написать новую кровавую историю.

Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника»

Главные ролик в картине сыграли Шарлотта Хоуп, Джулиан Сэндз, Боян Анев, Кэйт Николс, Алексис Родни, Филипп Кристофер и другие.

В российский прокат «Проклятие Дудочника» выйдет 30 ноября.
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Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника» фотографии
Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника» фотографии
Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника» фотографии
Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника» фотографии
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