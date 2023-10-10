Музыка нас пугала: трейлер мистического хоррора «Проклятие Дудочника»

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«Первый мститель»: Я люблю свою родину вроде бы

Гран-при фестиваля «Маяк» получил дебютный фильм «Каникулы» с Полиной Кутеповой и Дарьей Савельевой в главных ролях

Кристина Бабушкина, Константин Хабенский и Дарья Мороз снялись в рекламной кампании коллекции MONOCHROME

«На солнце, вдоль рядов кукурузы»: Что такое «хорошо»

Новости кино

Павел Чинарев вернулся к роли следователя во втором сезоне «Зверобоя»

На этот раз ему предстоит раскрыть серию ритуальных убийств