Режиссерскую работу Клавдии Коршуновой с Юрой Борисовым покажут на Международном фестивале короткометражных фильмов shnit в Москве

Международный фестиваль короткометражных фильмов shnit Worldwide Shortfilmfestival пройдет в Москве с 11 по 15 октября, избранную программу также покажут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Нальчике, Ижевске, Уфе, Твери, Казани, Сыктывкаре, Туле, сообщает пресс-служба смотра.
фото: "Черное"/shnit
Программа фестиваля состоит из национального конкурса MADE IN RUSSIA с авторскими фильмами, жанровыми работами, экспериментальным и документальным кино, а также анимацией, жизнеутверждающего блока FEEL GOOD и Международного конкурса с избранными короткометражными работами с крупнейших мировых фестивалей (Клермон-Ферран, Локарно, Каннский, Берлинале и другими).
В фокусе национальной секции – фиксирующие «маленькие истории простых людей», сквозь которые зримо проглядывает большая история, с которой в последние годы так или иначе столкнулся каждый из нас. Если попытаться охарактеризовать получившуюся программу, то все отобранные фильмы, как и время, которое их породило, пронизаны ощущением зыбкости и хрупкости мира, даже работы с подчеркнуто жанровой составляющей («Черное», реж. Вика Дёгтева). Не менее важное место в сюжетах занимают тоска по потерянному дому («Теплое место», реж. Наталия Уварова и «Ева», реж. Ольга Смирнова) и попытки преодолеть боль от потери близких («Кольцо», реж. Мария Нордэн). Даже молодость в картинах этого года проходит обычно на фоне больших потрясений («Май 2000», реж. Кирилл Султанов). Но это не мешает героям продолжать жить вопреки обстоятельствам и даже в самых мрачных ситуациях находить повод для оптимизма («Мальчики выбирают космос», реж. Кайс Ал-Раджаб). Как и в прошлые годы, программа включает фильмы на национальных языках разных республик нашей страны, и таких картин от года к году становится больше («Ма», реж. Валентина Бесолова, «Кукушка», реж. Евгений Николаев, «Айыы Куо», реж. Айаал Адамов).
фото: "Ма"/shnit
В международном блоке, которым откроются показы в Москве, подняты проблемы окружающей среды («Выход», реж. Евгения и Максим Арбугаевы, «Мать-Земля», реж. Кантарама Гахигири), домашнего насилия («Оно синеет», реж. Шади Карамруди) и наследия диктаторских режимов («Бестия», реж. Хьюго Коваррубиас), а их форма варьируются от покадровой анимации («Страус сказал, что весь мир – обман, и я думаю, что это правда», реж. Лахлан Пендрагон) до эссе, собранного из съемок на домашнюю камеру («Промежуточные итоги», реж. Мохаммадреза Фарзад).
Наиболее жизнеутверждающие работы были собраны в отдельный блок с говорящим названием FEEL GOOD. В фильмах этого блока можно найти мягкую храбрость, нежность и доброту. Это не только комедии и мелодрамы («Прости меня, Аня!», реж. Клавдия Коршунова, в главной роли Юрий Борисов), но также анимация и остроумный видео-арт.
Фестиваль shnit Shortfilmfestival впервые прошел в 2003 году в Берне. За годы существования его постоянными площадками стали Каир, Буэнос Айрес, Кейптаун, Сан Хосе и Гонконг, а с 2014 года — Москва. В России shnit не только важный смотр актуального короткометражного кино, но и платформа для молодых авторов, которая дает возможность показать свои фильмы на международных площадках смотра.
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