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Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков»

11 октября
2023 год

Новости кино >>
11 октября 2023
Актрисы Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина сыграли в пятом, финальном сезоне сериала «Трудные подростки», сообщает пресс-служба онлайн-сервисов more.tv и Wink, где состоится премьера сезона.

Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков»
фото: more.tv/Wink


«Подростки всегда трудные. В моей жизни этот возраст, как и у всех, прошел не без приколов. Мне кажется, важно об этом говорить и снимать кино. Потому что молодые люди, которые это смотрят, должны понимать, что они не одиноки в своих проблемах, что это часть пути и часть взросления. И большая часть всего происходящего с человеком в этот период — это нормально. Это никак не характеризует его в том, каким он станет во взрослой жизни. Наоборот — это ошибки, которые тебя учат и делают настоящим, заставляют тебя расти и двигаться», – отмечает Верещагина.

В заключительной части трудные подростки останутся без своего тренера Антона Ковалева (Никита Волков), который ушел тренировать профессиональную команду. Теперь Ковалев и ребята — злейшие враги. Удастся ли им воспользоваться шансом покинуть центр трудных подростков без своего наставника и смогут ли они простить друг друга?

«На съемочной площадке была дружественная атмосфера, вся команда работала с горящими глазами, и мне как новичку было очень комфортно. Я попробовала себя в совершенно новой для себя роли и рада, что дебют случился именно в “Трудных подростках 5”, в сериале про реальную жизнь, про настоящие взаимоотношения. И эта футбольная эстетика, динамичный монтаж, неоновые вставки, яркие образы героев очень увлекают, понимаю, почему он так популярен», – говорит Олеринская.

За четыре сезона «Трудные подростки» получили признание не только зрителей, но и профессионального сообщества. В 2019–2022 году сериал получил более 15 наград, в том числе за социальный вклад. Сериал вырос в целый мир для подростков, импакт-экосистему. Были созданы документальные проекты, шоу и помогающие чат-боты, целью которых стала поддержка подростков в трудных ситуациях.
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Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков» фотографии
Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков» фотографии
Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков» фотографии
Ингрид Олеринская и Дарья Верещагина появятся в финальном сезоне «Трудных подростков» фотографии
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