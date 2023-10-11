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«Теория больших денег» с Ильей Маланиным выйдет 19 октября

11 октября
2023 год

Новости кино >>
11 октября 2023

Все серии детективно-ироничной драмы «Теория больших денег» с Ильей Маланиным в главной роли выйдет 19 октября, сообщает пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви, где и состоится премьера.

«Теория больших денег» с Ильей Маланиным выйдет 19 октября
фото: Пресс-служба Иви

«Это история не совсем обычного человека, уникальные способности которого заводят его слишком далеко в поисках справедливости. Знаю по себе, зрителям нравится наблюдать за сюжетом, в котором важная роль отводится интеллектуальной игре, интеллектуальному противостоянию. Но, поверьте, есть множество других причин, по которым этот сериал зацепит аудиторию», – говорит Маланин.

Михаил Александрович Нефедов (Маланин) обладает феноменальной памятью, преподает в университете теорию вероятности и матстатистику. Михаил Александрович помнит все, что когда-либо слышал, видел или читал. Его голова — огромное хранилище всевозможной информации. Михаил узнает, что его сын-подросток серьезно болен и лечение потребует многомиллионной суммы. Продав квартиру, Нефедов делает идеально просчитанную ставку на матч местной футбольной лиги, но… проигрывает. Ошибиться он не мог, а значит, в уравнении есть неучтенная переменная. И это — подпольный букмекерский бизнес, где результаты игр подтасовываются. Михаил вычисляет организаторов теневого бизнеса и требует у них свой выигрыш. Так начинается противостояние университетского преподавателя с букмекерской мафией. Лишенный эмоций, привязанностей и страха гений не спасует ни перед чем... Но однажды он обнаружит себя человеком — уязвимым, зависимым и по-настоящему живым.

«Сюжеты, где в центре внимания гений, всегда привлекали зрителя. «Теория больших денег» — это еще и прекрасный актерский состав, захватывающая и очень эмоциональная история. И, конечно, мир игроков и букмекеров, закрытый и очень любопытный всем, кто с ним не знаком», – подчеркивает заместитель генерального директора по контенту Иви Иван Гринин.

Продюсерами сериала выступили Вадим Соколовский, Илья Бурец, Василий Балашов, Андрей Золотарев и Алена Акимова. Режиссерами — Филипп Файберг и Ксения Мирошник. Помимо Ильи Маланина в сериале также сыграли Мария Шумакова, Нино Нинидзе, Иван Фоминов, Филипп Рейнхардт, Дмитрий Шевченко, Евгений Егоров, Даня Киселев, Софья Шидловская и другие.
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«Теория больших денег» с Ильей Маланиным выйдет 19 октября фотографии
«Теория больших денег» с Ильей Маланиным выйдет 19 октября фотографии
«Теория больших денег» с Ильей Маланиным выйдет 19 октября фотографии
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