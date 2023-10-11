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Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой

11 октября
2023 год

Новости кино >>
11 октября 2023

Любовь Виролайнен и Михаил Карпенко сыграли главные роли в детективной мелодраме «Паучий источник», сценарий которой написала Виктория Платова, сообщает пресс-служба телеканала «Dомашний», где скоро состоится премьера проекта.

Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой
фото: Пресс-служба телеканала "Dомашний"

«Моя героиня Кира – боевая, упертая и сильная. Когда-то она обожглась в отношениях и больше мужчинам не доверяет, рассчитывает только на себя. Проект погрузит зрительниц в атмосферу, далекую от нашего бешеного городского ритма», – говорит актриса.

Блестящая журналистка Кира Урусова обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за главой крупного металлургического концерна Андреем Лопатиным (Михаил Карпенко), но Кира изначально была против этого брака: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая жена исчезла при невыясненных обстоятельствах.

Кира и Андрей узнают, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к некому Источнику, который стал объектом паломничества, в надежде, что он поможет ей забеременеть. После чего перестала выходить на связь. Оказавшись на острове, они начинают собственное расследование, которое их сближает. Неожиданно с материка за Лопатиным приезжает оперативная группа – его задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.
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Dомашний
персоны
Любовь Виролайнен (младшая)Михаил КарпенкоВиктория Платова
фильмы
Паучий источник

фотографии >>
Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой фотографии
Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой фотографии
Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой фотографии
Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой фотографии
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