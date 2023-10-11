Любовь Виролайнен отправляется на поиски сестры в детективном сериале, написанном Викторией Платовой

«Моя героиня Кира – боевая, упертая и сильная. Когда-то она обожглась в отношениях и больше мужчинам не доверяет, рассчитывает только на себя. Проект погрузит зрительниц в атмосферу, далекую от нашего бешеного городского ритма», – говорит актриса.
Блестящая журналистка Кира Урусова обеспокоена исчезновением младшей сестры. Настя уже несколько лет замужем за главой крупного металлургического концерна Андреем Лопатиным (Михаил Карпенко), но Кира изначально была против этого брака: Лопатин намного старше Насти, а его бывшая жена исчезла при невыясненных обстоятельствах.
Кира и Андрей узнают, что Настя отправилась на остров Соленая Грива к некому Источнику, который стал объектом паломничества, в надежде, что он поможет ей забеременеть. После чего перестала выходить на связь. Оказавшись на острове, они начинают собственное расследование, которое их сближает. Неожиданно с материка за Лопатиным приезжает оперативная группа – его задерживают по подозрению в убийстве Насти. Кира не верит в виновность человека, которого успела полюбить. Но для того, чтобы в это поверили остальные, ей нужно завершить расследование и найти свою сестру.
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