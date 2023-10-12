Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал»

Сериал «Боевой отряд "Полный провал"»
, анонсированный в декабре
прошлого года, обзавелся новым трейлером. Премьера состоится когда-то в 2024-м.
13 лет назад на Землю неожиданно напали бессмертные пришельцы. В течение года захватчики были повержены хранителями человечества, инопланетные лидеры уничтожены, а бойцы низшего звена вступили в тайный сговор с местными героями. Противостояние превратилось в фарс: теперь каждое воскресенье монстры имитируют вторжение и на публику разыгрывают поражение в схватке с рейнджерами. Вражеский лазутчик Ди принимает человеческий облик и проникает в геройскую организацию, чтобы изменить ситуацию.
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Главные аниме-премьеры осени
Вместе с режиссером Кэйти Сато
(«Тигр и кролик
», «Инуясики
») над проектом студии Yostar Pictures
(«Аркнайтс: Прелюдия к рассвету
») работает сценарист Кэйтиро Оти
(«Ангел по соседству
», «Городская Дьяволица
»). Монстра Ди озвучит Юсукэ Кобаяси
(Сэнку Исигами
из «Доктора Стоуна
», Тэндза Ямада Асаэмон
из «Адского рая
»), а сэйю рейнджеров Хибики Сакурамы и Юмэко Судзукири — Дайси Кадзита
(Асахи Нарухая
из «Синей тюрьмы: Блю лок
») и Юмика Яно
.
Манга «Боевой отряд "Полный провал"» авторства Нэги Харубы
(«Пять невест
») публикуется на страницах Weekly Shonen Magazine
с февраля 2021 года. Серия разошлась тиражом более 20 млн экземпляров, а ее последний, 12-й танкобон выйдет в Японии уже 16 ноября.
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