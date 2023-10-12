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Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал»

12 октября
2023 год

Новости кино >>
12 октября 2023
Сериал «Боевой отряд "Полный провал"», анонсированный в декабре прошлого года, обзавелся новым трейлером. Премьера состоится когда-то в 2024-м.


13 лет назад на Землю неожиданно напали бессмертные пришельцы. В течение года захватчики были повержены хранителями человечества, инопланетные лидеры уничтожены, а бойцы низшего звена вступили в тайный сговор с местными героями. Противостояние превратилось в фарс: теперь каждое воскресенье монстры имитируют вторжение и на публику разыгрывают поражение в схватке с рейнджерами. Вражеский лазутчик Ди принимает человеческий облик и проникает в геройскую организацию, чтобы изменить ситуацию.

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Вместе с режиссером Кэйти СатоТигр и кролик», «Инуясики») над проектом студии Yostar PicturesАркнайтс: Прелюдия к рассвету») работает сценарист Кэйтиро ОтиАнгел по соседству», «Городская Дьяволица»). Монстра Ди озвучит Юсукэ Кобаяси (Сэнку Исигами из «Доктора Стоуна», Тэндза Ямада Асаэмон из «Адского рая»), а сэйю рейнджеров Хибики Сакурамы и Юмэко Судзукири — Дайси Кадзита (Асахи Нарухая из «Синей тюрьмы: Блю лок») и Юмика Яно.

Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал»

Манга «Боевой отряд "Полный провал"» авторства Нэги ХарубыПять невест») публикуется на страницах Weekly Shonen Magazine с февраля 2021 года. Серия разошлась тиражом более 20 млн экземпляров, а ее последний, 12-й танкобон выйдет в Японии уже 16 ноября.

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Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал» фотографии
Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал» фотографии
Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал» фотографии
Показать то, что скрыто: инопланетное вторжение в трейлере аниме «Боевой отряд «Полный провал» фотографии
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